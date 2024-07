Redação GPS Aeroporto de Brasília surpreende passageiros com exposição de carros e motos antigas

A partir desta quinta-feira (4), os passageiros que desembarcarem no Aeroporto de Brasília poderão aproveitar uma exposição inusitada de carros e motos antigos. Até o dia 31 de julho, o terminal brasiliense receberá gratuitamente uma seleção de veículos do acervo do V12 Auto Club, que inclui desde um caminhão Ford Coe 1946 até motos como a Jawa Panelka 559 250cc 1953 e a Honda Shadow 2002 com o Motoqueiro Fantasma.

A iniciativa faz parte da Exposição Permanente de Veículos da V12 Auto Club, do Grupo V12 Motors, que conta com mais de 200 automóveis em exibição. Além disso, os interessados em conhecer a coleção completa podem visitar o espaço na V12 Auto Club, localizado na Estrada Parque Aeroporto (EPAR), de quarta a domingo, das 9h às 18h. Durante as férias de julho, as entradas no espaço da V12 estão em promoção, com valores especiais para adultos, estudantes e crianças.

​A exposição no aeroporto durante a alta temporada de julho vai oferecer aos passageiros mais um atrativo para quem passar pelo terminal brasiliense.

“Há algum tempo a Inframerica tem investido no conceito de que o Aeroporto de Brasília oferece aos passageiros serviços muito além da viagem. Julho é o mês de maior movimento no Aeroporto de Brasília, e nós trouxemos essa exposição justamente pensando em oferecer uma experiência ainda mais completa àqueles que passarão por aqui durante este mês”, diz Rogério Coimbra, Diretor Comercial e de Assuntos Corporativos da Inframerica.

Serviço:

Exposição V12 Auto Club

Ford Coe 1946, Fiat 1100B, Karmann Ghia 1968, Pontiac 1934, Jawa Panelka 559 250cc 1953, Yamaha RDZ 125cc 1984 e Honda Shadow 2002.

Todos os dias, 24h no saguão de desembarque do Aeroporto de Brasília

Entrada gratuita

