ESTADÃO CONTEÚDO Trabalhistas devem conquistar a maioria do parlamento no Reino Unido

Os trabalhistas devem conquistar uma maioria histórica no Parlamento nas eleições gerais no Reino Unido nesta quinta-feira (04). É o que indica uma pesquisa do instituto YouGov. Se confirmado, o resultado levará o líder do Partido Trabalhista, Keir Starmer, a substituir o atual primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak , no cargo.

Together, we can turn the page after 14 years of Conservative chaos and put Scotland at the heart of my Labour government. Vote Labour. pic.twitter.com/QRlhLV0k7P — Keir Starmer (@Keir_Starmer) July 3, 2024

A sondagem projeta que os trabalhistas conquistarão 431 assentos, um crescimento de 229 em relação ao pleito anterior, de 2019. Por outro lado, os conservadores teriam uma redução de 263 cadeiras, a 102. Segundo o levantamento, os partidos seriam seguidos pelo Liberal-Democrata (72), o Partido Nacionalista Escocês (18), o Reforma (3), o Plaid (3) e o Verde (2). Para governar com maioria absoluta, um partido precisa conquistar pelo menos 326 assentos.

A pesquisa mostra os trabalhistas com 39% das intenções de voto, bem à frente dos conservadores, que somam 22%. O Reforma aparece com 15%, seguido do Liberal-Democrata (12%) e o Verde (7%). A sondagem ouviu 42.758 adultos na Inglaterra e no País de Gales, além de 4.993 na Escócia, entre os dias 19 de junho e ontem.

