Caio Barbieri “Suíça Brasileira”? Lei sancionada por Lula reconhece município do RJ com selo europeu

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou, nesta terça-feira (2), a Lei 14.910/24, que concede ao município de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, o título de “Suíça Brasileira”.

A proposta, originada no Projeto de Lei 10706/18, de autoria do deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) , foi aprovada na Câmara no ano passado e no Senado neste ano.

Para o parlamentar, a nova lei tem o potencial de fortalecer a relação de Nova Friburgo com a Suíça, “incrementando o turismo e reconhecendo a identidade cultural local associada à sua história”.

Além disso, o deputado ressaltou que uma lei estadual de 2017 já tinha concedido um título semelhante à cidade.

Com a sanção presidencial, Nova Friburgo passa a receber oficialmente o título de “Suíça Brasileira”, o que reforça a conexão com a cultura suíça e abre novas oportunidades para o setor turístico local.

Com informações da Agência Câmara

