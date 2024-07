Redação GPS Pitty cancela shows após cirurgia de emergência

A cantora Pitty foi submetida a uma cirurgia de emergência, de acordo um comunicado divulgado nas redes sociais da artista na noite desta terça-feira (2).

A nota ainda informou que ela ficará em recuperação por 10 dias. O motivo do procedimento não foi divulgado. Com isso, os shows em três cidades foram adiados e novas datas ainda serão anunciadas.

“ Por recomendação médica, Pitty precisou se submeter a uma pequena cirurgia de emergência e ficará em recuperação por 10 dias, o que a impossibilitará de realizar os shows dos dias 04/07, em Volta Redonda (RJ), 05/07, em Sorocaba (SP), e 06/07, em Divinópolis (MG). As produtoras dos eventos informarão oportunamente ao público as eventuais novas darás desses shows. Lamentamos os cancelamentos e transtornos, e seguimos acompanhando a recuperação da artista para que seu retorno aos palcos aconteça o mais breve possível “, informou o comunicado.

Pitty se apresenta em Brasília em 15 de setembro, no Na Praia Festival , data que também conta com a banda Capital Inicial no line-up.

