Pesquisa revela que 98% dos brasileiros com pets se sentem mais felizes

Uma recente pesquisa realizada pela Quaest , em parceria com a Petlove, revelou que 98% dos brasileiros que possuem animais de estimação acreditam que seus pets trazem felicidade para suas vidas. Este levantamento, realizado entre os dias 17 e 20 de junho, contou com a participação de 1001 entrevistados, com idades a partir de 16 anos, e apresentou um nível de confiança de 95%.

Posse de pets no Brasil

O estudo destacou que 72% dos brasileiros possuem algum pet em casa , consolidando o país como a terceira maior população de animais de estimação no mundo, com um total de 149 milhões de pets. Apenas China e Estados Unidos superam esse número. Além disso, 94% dos entrevistados afirmaram já terem tido algum pet ao longo da vida.

Benefícios emocionais e segurança

Além da felicidade, os entrevistados mencionaram outras razões para terem animais de estimação. O apoio emocional foi destacado por 96% dos participantes, enquanto 95% citaram a sensação de segurança proporcionada pelos pets.

Adoção e raças

A pesquisa também abordou a questão da adoção de pets. Metade dos tutores adotou seus animais, sendo que 42% resgataram seus pets diretamente das ruas. Entre os cães, 32% são vira-latas, enquanto esse percentual sobe para 52% entre os gatos.

Saúde e cuidados veterinários

Quando se trata de cuidados com a saúde dos pets, 71% dos tutores recorrem a veterinários particulares em casos de doença, enquanto 20% optam por tratar os animais em casa.

No entanto, 19% dos tutores que ganham até dois salários mínimos nunca levaram seus pets ao veterinário. A pesquisa ainda revelou que 50% dos entrevistados deixaram de realizar procedimentos médicos por falta de recursos financeiros, e 96% desses acreditam que um plano de saúde para pets poderia evitar o sofrimento dos animais.

Atualmente, 92% dos pets no Brasil não possuem plano de saúde, mas 70% dos brasileiros gostariam de ter um, principalmente para reduzir os altos custos com tratamentos médicos.

Gastos e percepções sociais

Em relação às despesas, 55% dos tutores gastam até R$300 por mês com seus pets, enquanto 10% reportaram gastos superiores a R$1 mil mensais. As principais despesas incluem ração (96%), petiscos (77%) e banho (64%).

A pesquisa também revelou percepções sociais significativas: 96% dos brasileiros consideram que uma pessoa que maltrata animais é uma pessoa ruim. Além disso, mais de 90% dos entrevistados avaliam como insuficientes as leis de proteção animal e os serviços veterinários públicos no Brasil.

Desafios para ter um pet

Entre os que não possuem animais de estimação, 20% alegam falta de espaço em casa e 16% mencionam o alto custo como os principais obstáculos. Ainda assim, 30% dessas pessoas gostariam de ter um pet.

