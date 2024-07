Pedro Reis Nova temporada de “Bridgerton” desbanca “Bebê Rena” e alcança top 10 da Netflix

A terceira temporada de “Bridgerton” entrou para a história da Netflix , conquistando uma posição entre as dez séries de língua inglesa mais assistidas de todos os tempos na plataforma. Com impressionantes 91,9 milhões de visualizações até o momento, a produção ocupa agora a 10ª posição, superando a minissérie “Bebê Rena”.

Dividida em duas partes, a terceira temporada teve sua primeira metade lançada em 16 de maio, seguida pela segunda parte em 13 de junho. A popularidade da série se manteve estável, especialmente com o recente destaque na semana de 26 de junho a 2 de julho, quando foi a mais vista com 6,6 milhões de visualizações. Este marco fez com que a nova temporada de “Bridgerton” alcançasse pela quinta vez o topo do ranking semanal desde sua estreia.

Adaptação dos livros de Julia Quinn, “Bridgerton” foca nas vidas dos oito irmãos Bridgerton na alta sociedade londrina do século XIX. Até agora, os personagens principais retratados incluem Daphne, Antony e Colin Bridgerton.

Com números ainda sendo computados nos primeiros 90 dias de exibição e estando atualmente na metade desse período, a terceira temporada tem chances de subir ainda mais no ranking histórico da Netflix.

O atual top 10 das séries de língua inglesa mais vistas na plataforma é liderado por “Wandinha” (temporada 1), seguida por “Stranger Things” (temporada 4) e “Dahmer: Um Canibal Americano” (minissérie).

Bridgerton

“Wandinha” (temporada 1)

“Stranger Things” (temporada 4)

“Dahmer: Um Canibal Americano” (minissérie)

“Bridgerton” (temporada 1)

“O Gambito da Rainha” (minissérie)

“O Agente Noturno” (temporada 1)

“A Grande Ilusão” (minissérie)

“Stranger Things” (temporada 3)

“Bridgerton” (temporada 2)

“Bridgerton” (temporada 3)

