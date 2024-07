Caio Barbieri Lei que cria protocolo para doenças sazonais é sancionada no DF

A governadora em exercício, Celina Leão (PP) , sancionou, nesta quarta-feira (3), uma lei que estabelece o protocolo de gestão de crise no enfrentamento de doenças sazonais no Distrito Federal. A matéria é de autoria do deputado distrital Joaquim Roriz Neto (PL, foto em destaque ) .

A partir de agora, conforme o texto, a rede pública de saúde deve aplicar medidas preventivas e preparatórias em casos como a dengue e demais doenças respiratórias que ocorrem tradicionalmente em determinadas épocas do ano.

Segundo o deputado, o cronograma auxiliará na redução da superlotação em unidades de pronto-atendimento (UPAs) e emergências de hospitais públicos do DF, além de contribuir para o controle dos gastos públicos.

“Com o cronograma, vamos evitar o desperdício de dinheiro com contratações emergenciais”, ressaltou.

O deputado também destaca que não há motivos para deixar o problema acontecer para tomar providências.

“Não há razão para que não se antecipem medidas no caso de doenças que sazonalmente afetam parte da população. É fundamental agir preventivamente para minimizar impactos e garantir a saúde e o bem-estar da população”, afirmou.

