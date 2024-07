Rafael Badra JK Iate Jazz Festival volta depois do grande sucesso em maio

No dia 9 de julho (terça-feira), o JK Iate Jazz Festival volta depois do grande sucesso em maio.

Nesta edição, o JK Iate Jazz Festival irá receber Zé Renato, um dos fundadores do mítico grupo Boca Livre, e ganhador do Grammy 2023 com o melhor álbum pop latino. O músico fará um show exclusivo com um dos curadores do JK Iate Jazz Festival Pablo Fagundes (harmônica). Eles trazem um repertório inédito, no qual irão homenagear Tom Jobim e Chico Buarque, ícones da Bossa Nova que formam o primeiro time de compositores e intérpretes brasileiros, assim como Zé Renato.

Pablo Fagundes, com a harmônica, mostrará seu brilhantismo ao dar um novo formato aos grandes sucessos que encantarão o seleto público na charmosa Sede Antiga do Iate Clube. Os artista serão acompanhados por Hamilton Pinheiro (baixo), Pedro Almeida (bateria) e Misael Silvestre (piano).

A apresentação ocorrerá na Antiga Sede, que abrirá às 19h e o show ocorrerá às 21h.

E para manter nosso clima intimista, os ingressos são limitadíssimos e custam R$ 100 para sócios e R$ 130 para não sócios. Tragam seus vinhos, pois não será cobrada a taxa de rolha.

Garanta sua vaga o quanto antes, porque costuma esgotar.

Ingressos disponíveis no Espaço Concierge e no site Bilheteria Digital.

https://www.bilheteriadigital.com/jk-iate-jazz-festival-09-de-julho

Zé Renato e Pablo Fagundes

9 de julho de 2024

Iate Clube de Brasília :: Antiga Sede

Abertura às 19h

Show às 21h

