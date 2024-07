Henrique Neri Influencer brasiliense morre após procedimento estético

A influencer brasiliense, Aline Ferreira, morreu após complicações causadas por um procedimento estético realizado em uma clínica de Goiânia (GO). A jovem faleceu aos 33 anos após contrair uma infecção generalizada. As informações são do Correio Braziliense .

A jovem dava dicas de moda e estilo de vida para mais de 40 mil seguidores. Ela deixa seu marido, que era casada desde 2021, e dois filhos.

A cirurgia foi realizada na região do glúteo e, de acordo com informações preliminares, Aline estava em coma e sofreu duas paradas cardíacas, na sexta-feira (28) e domingo (30). Aline foi declarada morta na noite desta terça-feira (2).

A influencer foi submetida a um procedimento de suposta aplicação do PMMA (polimetilmetacrilato), gel injetável que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recomenda apenas em casos de desenvolvimento de deformidades corporais causadas por doenças graves, como a poliomielite.

