Caio Barbieri Inauguração da BR-030 encurtará distância do DF ao litoral baiano

O Distrito Federal ficará mais próximo do litoral baiano graças à inauguração da BR-030, que reduzirá a distância em 200 quilômetros. A ordem de serviço foi assinada nesta semana, em Feira de Santana (BA), pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o prefeito de Cocos, Marcelo Emerenciano.

O prefeito destacou a importância da obra que foi idealizada por Juscelino Kubitschek há mais de seis décadas. Segundo ele, o asfaltamento desse trecho é fundamental para o desenvolvimento do oeste baiano e fortalecerá o agronegócio na região.

“É um investimento que trará benefícios não apenas para o meu município, mas para toda a Bahia”, ressaltou.

Com a conclusão das obras em dois anos, os viajantes poderão percorrer o novo trecho de 194 quilômetros da BR-030, que contará com um investimento total de R$ 1 bilhão. O ministro dos Transportes, Renan Filho, enfatizou que a população do Centro-Oeste estará mais próxima das praias baianas, estimulando o turismo na região.

“A população de Goiás, do Distrito Federal e de todo o Centro-Oeste estará mais perto das praias baianas, e poderá pra cá passar suas férias e fortalecer o turismo”, ressaltou o ministro dos Transportes, Renan Filho.

O ministro chefe da Casa Civil, Rui Costa, elogiou o empenho do prefeito Marcelo em melhorar a infraestrutura de Cocos e de toda a região, afirmando que a inauguração da BR-030 é resultado desse esforço.

“Esta obra é um prêmio ao empenho do prefeito Marcelo, que sempre se empenhou em melhorar a infraestrutura do município de Cocos e de toda a região”, afirmou o ministro Rui Costa.

