Guia de museus em Paris: conheça 10 opções para visitar

A França é um dos berços da arte e história do mundo e, além dos monumentos icônicos, Paris conta com mais de 130 museus , com opções que podem virar parada obrigatória para turistas — até mesmo os mais frequentes —, já que novas exposições sempre são lançadas. Com a proximidade das Olimpíadas de Paris , o GPS|Brasília preparou um guia imperdível de museus da cidade luz, principalmente para quem quer ir além do óbvio e explorar também lugares nem tão badalados, mas com muita história para contar.

Petit Palais

O belo edifício, pertinho da Champs-Elysées — construído em 1900 junto com o Grand Palais, que fica em frente — abriga o museu de Belas Artes de Paris desde 1902. Com coleção permanente e gratuita, que inclui obras de Delacroix, Toulouse-Lautrec, Courbet, o lugar chame mesmo a atenção pela arquitetura, que mistura o clássico com art nouveau. Mesmo que não visite o museu, é possível conhecer o lindo jardim interno.

Musée des Arts Décoratifs

Faz parte da construção do Louvre, mas não tem conexão com o museu. Abriga três museus em um: o de Artes Decorativas, da Moda e do Têxtil e Publicidade. O primeiro responsável por reunir móveis, coleção de joias e brinquedos, da Idade Média até a época contemporânea. Já o Museu da Moda e do Têxtil reúne mais de 19 mil peças dos séculos passados até os grandes estilistas contemporâneos. A atração também conta com um restaurante.

Museu do Quai Branly

Desde 2006, se dedica a expor obras originárias da África, Oceânia, Américas e Ásia com acervo permanente e exposições temporárias. O museu também conta com o restaurante Les Ombres, que oferece uma belíssima vista da Torre Eiffel, além do jardim inusitado, projetado pelo paisagista Gilles Clément, que o chama de jardim-savana.

Fundação Louis Vuitton

Mais um dedicado à história da moda. O museu do grupo LVMH, a maior conglomerado de artigos de luxo do mundo, ainda é novinho e foi inaugurado em 2014 para receber a coleção particular de Bernard Arnault, diretor executivo da LVMH. Projetado por Frank Gehry, o prédio por si só já vale a visita, mas as exposições são temporárias e bem concorridas.

Pompidou

Considerado o principal espaço de Paris dedicado à arte moderna e contemporânea, o Pompidou é formado pelo conjunto do Museu Nacional de Arte Moderna, biblioteca e sala de cinema. Tem uma arquitetura inusitada, acervo com grandes nomes da arte mundial e ainda rende vista para a cidade, com direito à Torre Eiffel no ‘cenário’.

Chapelle Expiatoire

Apesar de não ser um museu, a capela construída como uma homenagem aos soberanos mártires e como um testemunho histórico da condenação à morte de Luís XVI e Maria Antonieta respira história. Foi construída sobre o antigo cemitério da Madeleine, local onde os corpos dos executados eram colocados.

Musée Méliès

Antes chamado de La Cinémathèque Française, esse museu do cinema reúne um acervo com figurinos, modelos, adereços, além de muitos outros tesouros que vão encantar os amantes da sétima arte. Com um novo layout, uma nova cenografia e novos arquivos, o museu permanente foi ampliado em 300 metros quadrados.

Muséum National d’Histoire Naturelle

Um local de referência para pesquisas científicas nos campos da biodiversidade, evolução e meio ambiente, este museu abriga uma vasta coleção e conta com diferentes espaços, como o Museu do Homem, Jardim Zoológico de Paris, Galeria das Crianças e Jardim das Plantas, e conta com exposições temporárias interativas e educativas que destacam a riqueza da biodiversidade e a importância de sua preservação.

Museu Eugène Delacroix

Criado sob a iniciativa dos pintores Maurice Denis, Paul Signac ou Henri Matisse, o museu é onde vivia Eugène Delacroix. A casa do pintor foi transformada em museu nacional em 1971, depois de ter sido doada ao Estado francês. Desde 2004, o museu é gerido pelo Louvre.

Conciergerie

Às margens do Rio Sena, esse prédio foi construído para ser a residência real e sede da monarquia francesa, mas foi transformado em uma das prisões mais duras do Estado. Após Carlos V ter abandonado o palácio, ela foi a antessala da morte na Revolução Francesa. Atualmente, dá para visitar a masmorra na qual a rainha Maria Antonieta passou seus últimos dias antes de ser executada. A obra da arquitetura medieval está na Lista do Patrimônio Mundial da Unesco.

Além da seleção especial, claro que não podemos deixar de citar os clássicos que atraem milhares de visitantes todos os dias:

Museu do Louvre

Museu d’Orsay

Palácio de Versalhes

Arco do Triunfo

Museu Rodin

Museu da Orangerie

Museu Nacional Picasso

Panteão

Grand Palais

Dica extra: para quem quer economizar e não pegar fila, uma boa opção é a compra do Paris Museum Pass , que dá acesso a mais de 50 atrações, entre elas os principais museus e até monumentos da cidade e arredores. O passe oferece uma lista de atrações e está disponível nas versões para dois, quatro e seis dias.

