Filhote de onça encontrado em Formosa (GO) se recupera em hospital público silvestre

O filhote de onça resgatado pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) em uma casa localizada na área rural de Formosa (GO) está recebendo os primeiros cuidados no Hospital e Centro de Reabilitação da Fauna Silvestre (Hfaus). O hospital público é o primeiro voltado ao acolhimentos de animais silvestres e administrado pelo Instituto Brasília Ambiental (Ibram).

O animal, uma fêmea, foi capturado na segunda-feira (1º), mesmo dia em que deu entrada no Hfaus. No local, o felino está sendo submetido a exames de rotina, como de sangue e imagem, além de estar seguindo uma dieta especial para ganho de peso. A onça chegou ao hospital pesando 2,8 kg, considerado abaixo da média para o animal, que tem entre 2 e 3 meses de idade.

Nova pesagem realizada nesta quarta-feira (3) revelou que o filhote já está reagindo à dieta hipercalórica, que conta com leite e comida sólida, e está pesando 3,4 kg. A expectativa é que o peso do animal chegue aos 4 kg ainda nesta semana.

Mesmo com as boas notícias, ainda não há previsão de alta. O mamífero deve ficar no Hfaus até se recuperar completamente. Depois, seguirá para o Centros de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), onde será avaliado para ser reintroduzido em seu habitat natural.

O biólogo supervisor do Hospital e Centro de Reabilitação da Fauna Silvestre, Thiago Marques, ressalta que o trabalho de reintrodução à natureza requer bastante cuidado e estudo. Isso porque, em alguns casos, certos animais não conseguem retomar comportamentos selvagens e, portanto, não conseguiriam se readaptar.

“Quando a gente fala da recuperação de animais selvagens, não é apenas o animal que precisa ser avaliado. O ambiente ao qual ele será reintroduzido também precisa ser estudado previamente para não ocasionar em problemas futuros. O local precisa ser adequado” , explica.

