Emanuelly Fernandes Dez cafés imperdíveis para curtir o inverno na capital

Que o café é um grande aliado na hora de dar sabor aos melhores momentos da vida, todos sabem. E no inverno, essa experiência fica ainda melhor. Sabendo disso, o GPS separou uma lista de excelentes locais para se conhecer pela cidade.

Aproveite o inverno para explorar esses locais e transformar cada xícara de café em um momento inesquecível. Confira:

The Queen’s Place

Um local para os apaixonados pelo clássico chá da tarde inglês e fãs da realeza britânica. O espaço oferece café da manhã, brunch e chá da tarde, além de refeições britânicas, em um ambiente inspirado na nobreza inglesa. É ‘pet friendly’ e fica localizado na 116 Sul.

Ernesto Cafés Especiais

O Ernesto é a combinação perfeita de um ambiente agradável, cardápio delicioso e café em diferentes formas de extração. Com torrefação própria, o local transforma grãos de café verdes em grãos torrados, prontos para serem moídos e preparados. Com duas opções em Brasília, está localizado na 115 Sul e 108 Norte.

Café e um Chêro

Um lugar charmoso, cheio de afeto, onde os sabores despertam memórias e alegrias. Famoso por sua decoração que lembra a cultura nordestina, o local oferece cardápio com sabores da região, como tapiocas, cuscuz e pão com carne seca. Presente em vários pontos da capital: 107 Sul, na rua da Igrejinha de Fátima, 109 Norte, Noroeste, Mané, Shopping Iguatemi e Pontão do Lago Sul.

Café Angelita

Com uma decoração que encanta desde a entrada, o Café Angelita possui vários ambientes, incluindo um mezanino mais reservado, uma área interna no térreo que lembra uma cafeteria francesa, uma varanda lateral e um pátio com uma grande mesa para café da manhã com toda a família. Localizado na 409 Sul.

Acorde 27 – Cafés Especiais

Para quem deseja sair da região central de Brasília, o Acorde 27 em Sobradinho, e também no Lago Norte, oferece uma experiência gastronômica completa. O cardápio inclui café da manhã, lanches e almoços completos. Conhecido pelos seus cafés gelados, como o Affogato, o local também carrega o vice-campeonato brasileiro de barista de 2024.

Bellagio Café

No Bellagio Café, você encontra momentos de pausa, sabor e um espaço para dividir boa companhia. Com excelentes cafés e croissants saborosos, o local está situado no Gilberto Salomão, no Lago Sul.

La Chicra

Oferecendo excelentes cafés, cardápio diverso e um ambiente agradável, o La Chicra também possui produtos variados para presentear. Localizado na QE 30 do Guará II.

Acervo Café

Ideal para reuniões, trabalho e estudos, o Acervo possui um ambiente com estilo industrial, oferecendo excelentes cafés e um cardápio encantador, com destaque para o bolo de café. Localizado em dois endereços: Acervo Casapark, acima da Livraria Travessa, e na Qe 40 do Guará.

Vert Café

Para quem busca variedades de cafés e um cardápio saudável, o Vert é o lugar ideal, com opções sem glúten, lactose e açúcar. O cardápio extenso atende todos os gostos, em um ambiente clean. Pode ser encontrado na 403 Sul e em Águas Claras, Av. Araucárias lote 785.

Sophie Café Bistrô

Situado no coração do Complexo Brasil 21, ao lado do Hotel Meliá Brasil 21, o Sophie Café Bistrô oferece uma experiência multifacetada, com um mezanino para eventos e sessões de coworking. O cardápio diversificado inclui desde cafés da manhã a lanches rápidos, refeições substanciais, drinks e deliciosos aperitivos.

The post Dez cafés imperdíveis para curtir o inverno na capital first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .