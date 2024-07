Redação GPS Ceilândia recebe espaço de acolhimento para mulheres nesta quinta (4)

Ceilândia irá receber um novo espaço de acolhimento para mulheres com a inauguração do Comitê de Proteção à Mulher. O segundo comitê do Distrito Federal terá evento de início das atividades nesta quinta-feira (4), a partir das 9h, na administração regional da cidade.

Sob responsabilidade da Secretaria da Mulher do Distrito Federal , a unidade tem como objetivo a proteção e promoção dos direitos das mulheres em situação de violência doméstica e familiar, proporcionando um atendimento acolhedor e direcionado para aquelas que tem seus direitos ameaçados ou violados. A criação dos comitês foi aprovada pela Lei nº 7.266/2023, de autoria da deputada Doutora Jane (MDB), e sancionada pelo governador Ibaneis Rocha.

“Desde quando eu era delegada da PCDF, percebia a necessidade de um equipamento público que pudesse ser o apoio das mulheres para todas as políticas públicas que o Distrito Federal já oferece. O objetivo é que os comitês sejam referência para as mulheres, assim como são hoje os Conselhos Tutelares. Nessas unidades, ela terá a certeza do acolhimento total e orientação sobre todas suas necessidades”, destaca a deputada.

A lei estabelece a criação de pelo menos um comitê em cada região administrativa do DF. Lago Norte, Estrutural, Águas Claras, Santa Maria e Sobradinho são as próximas cidades a receberem novos espaços de proteção à mulher.

*Com informações da Secretaria da Mulher do DF.

The post Ceilândia recebe espaço de acolhimento para mulheres nesta quinta (4) first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .