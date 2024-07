Redação GPS CCBB Brasília promove programação especial de férias em julho

O Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) de Brasília está com uma programação diversificada para as férias de julho, oferecendo atividades que abrangem teatro, cinema, dança, música, exposições e Programa Educativo.

Teatro

Para os fãs de rock de todas as idades, o musical infantil ‘O Palco Encantado do Rock no Brasil – Rock Para Crianças’ será apresentado nos dias 6, 7, 13 e 14 de julho, às 16h. A peça inclui canções icônicas do rock nacional com coreografias típicas do gênero.

Além disso, a ‘Mostra Carroça de Mamulengos: Três Gerações de Arte Brincante’ traz três espetáculos de seu repertório entre 18 de julho e 4 de agosto, com sessões às quintas e sextas, às 16h, e aos sábados e domingos, às 11h e 16h. Os ingressos para ambos os espetáculos custam R$30 (inteira) e R$15 (meia).

Cinema

O Cine CCBB apresenta a mostra ‘Pacino’ , exibindo 24 filmes estrelados por Al Pacino, de 2 de julho a 4 de agosto. A programação inclui clássicos como a trilogia ‘O Poderoso Chefão’. As exibições ocorrem de terça a domingo, com ingressos a R$10 (inteira) e R$5 (meia).

Dança

O ‘Festival IDAEB: Edição Especial Intercâmbio Cultural Angola, Brasil e França’ acontece de 5 a 14 de julho na Galeria 4, reunindo apresentações de dança, palestras e oficinas. Os ingressos custam R$10 (inteira) e R$5 (meia).

Música

O ‘Superjazz Festival’ retorna às quartas-feiras de julho, a partir das 17h, com entrada gratuita. A programação inclui homenagens a artistas como Miles Davis e Nina Simone, com apresentações de músicos e bandas do Distrito Federal.

Exposições

O CCBB apresenta diversas exposições, como ‘Hiromi Nagakura até a Amazônia com Ailton Krenak’, ‘Tesouros Ancestrais do Peru’ e a exposição permanente ‘Coleção de Arte Banco do Brasil’. Todas as exposições têm entrada gratuita, mediante emissão de ingressos.

Programa Educativo

O Programa Educativo oferece atividades especiais para as férias, incluindo visitas mediadas, oficinas e saraus, todos com entrada gratuita. As informações detalhadas e horários estão disponíveis no site www.bb.com.br/cultura .

Serviço:

Programação Especial de Férias de Julho no CCBB Brasília

CCBB Brasília: aberto de terça a domingo, das 9h às 21h

Endereço: SCES Trecho 02 Lote 22 – Edif. Presidente Tancredo Neves – Setor de Clubes Especial Sul – Brasília – DF

E-mail: [email protected]

