Brasília é eleita a capital com melhor qualidade de vida do Brasil

Brasília foi reconhecida como a cidade com a melhor qualidade de vida do País, de acordo com um estudo inédito que aplicou o Índice de Progresso Social (IPS) em todas as cidades brasileiras. O levantamento, denominado IPS Brasil, avaliou o bem-estar da população com base em dados oficiais, classificando a qualidade de vida dos 5.700 municípios do Brasil.

No ranking das capitais, Brasília destacou-se como a de melhor desempenho, enquanto Porto Velho (RO) ficou na última posição. No ranking estadual, São Paulo lidera e o Pará ocupa o último lugar.

O estudo do IPS Brasil analisou mais de 300 indicadores, selecionando 52 dos mais relevantes. Os dados são provenientes de órgãos oficiais e institutos de pesquisa como DataSUS, Conselho Nacional de Justiça, Mapbiomas, Anatel e CadÚnico.

O IPS é composto por três dimensões como, necessidades humanas básicas, fundamentos para o bem-estar e oportunidades. Cada uma desses itens é formada por quatro componentes, contendo vários indicadores com diferentes pesos. Segundo especialistas, as melhores pontuações entre as capitais foram obtidas por cidades planejadas, com Brasília (DF), seguida por Goiânia (GO), Belo Horizonte (MG), Florianópolis (SC) e Curitiba (PR).

Ranling das capitais:

1. Brasília (DF)

2. Goiânia (GO)

3. Belo Horizonte (MG)

4. Florianópolis (SC)

5. Curitiba (PR)

6. São Paulo (SP)

7. Cuiabá (MT)

8. Campo Grande (MS)

9. Palmas (TO)

10. Aracaju (SE)

11. Teresina (PI)

12. Vitória (ES)

13. Porto Alegre (RS)

14. Rio de Janeiro (RJ)

15. São Luís (MA)

16. João Pessoa (PB)

17. Natal (RN)

18. Fortaleza (CE)

19. Manaus (AM)

20. Salvador (BA)

21. Recife (PE)

22. Boa Vista (RR)

23. Rio Branco (AC)

24. Belém (PA)

25. Maceió (AL)

26. Macapá (AP)

27. Porto Velho (RO)

