Antonio Banderas lança perfume no Rio e reúne celebridades

Na noite dessa terça-feira (2), o ator Antonio Banderas, 63 anos, reuniu diversos famosos, no Rio de Janeiro, para o lançamento dos novos perfumes da linha ‘The Icon Banderas’. A festa de celebração aconteceu em Santa Teresa, no centro carioca.

O evento de lançamento foi marcado por um desfile de celebridades, com a atriz Agatha Moreira sendo um dos rostos da nova campanha da fragrância. Entre os convidados ilustres estavam Rodrigo Simas, Gio Ewbank, Bruno Gagliasso, Carla Diaz, Sophia Abrahão, Sérgio Malheiros e Dandara Mariana.

Além de sua presença no lançamento, Antonio Banderas também está confirmado como jurado na final da ‘Dança dos Famosos’, que acontecerá no próximo domingo (7), no programa apresentado por Luciano Huck.

O ator espanhol, conhecido por seu carisma e talento, ainda terá um momento especial na competição: ele irá dançar um bolero com a apresentadora Fátima Bernardes.

