Tons terrosos e espiritualidade marcam a CASACOR São Paulo 2024

A CASACOR São Paulo, na sua 37ª edição, segue encantando visitantes até o dia 28 de julho. O evento, realizado pela terceira vez no Conjunto Nacional, na clássica Avenida Paulista, continua a sua trajetória de sucesso, reunindo alguns dos maiores talentos da arquitetura e do design de interiores.

Logo na entrada, o Hall de Entrada, projetado pela arquiteta Daniela Funari, impressiona com uma paleta de tons terrosos. A bilheteria, o hall e a chapelaria, distribuídos em 130 m², foram inspirados na base geológica do Brasil, destacando a versatilidade e a potencialidade dessas cores.

Outro destaque é o bar speakeasy Adorado, assinado por Rafa Zampini. Com uma proposta intimista e provocativa, Zampini cria uma atmosfera acolhedora, inspirada nos bares secretos de Nova York, ideal para os visitantes que buscam uma experiência única.

A marca Wolff, em parceria inédita com renomados arquitetos como Barbara Dundes, Gabriel Fernandes, Leo Shehtman, Melina Romano, Nildo José, Renato Mendonça e Rosa May Sampaio, traz elegância e sofisticação para diversos ambientes da mostra.

Balcão abre espaço para valorização do serviço do Guilhotina Bar. O bar speakeasy Adorado, criação de Rafa Zampini para a CASACOR São Paulo, representa um respiro na vida cotidiana, um tempo para nos reconciliarmos conosco e uns com os outros (Foto: Carlos Oliver)

No ambiente Acalanto e Encontros, Bruno Moraes do BMA Studio mistura tradição e inovação. Seu living celebra a herança cultural brasileira com uma visão voltada para o futuro, alinhando-se ao tema da mostra, “De Presente, o Agora”.

A arquiteta Aline Borges homenageia suas raízes mineiras com o ambiente ‘O Sertão é Dentro da Gente’. Inspirado em “Grande Sertão: Veredas” de Guimarães Rosa, o espaço de 55 m² é uma homenagem aos ancestrais do norte de Minas Gerais.

Luciana Viganó destaca a madeira natural no Estúdio Laços da Arte. O espaço de 55 m² é uma celebração das heranças culturais e artísticas, utilizando materiais como aço, vidro e madeira para criar um ambiente que conecta passado e presente.

Eloy e Felipe Fichberg, da Trees Arquitetura, apresentam o CASAVIVA , um ambiente de 109 m² que combina um espaço familiar com áreas formais, refletindo a leveza e a elegância na arquitetura.

Ana Weege, em sua terceira participação na CASACOR São Paulo, apresenta o Estúdio Âmago. Com 80 m², o ambiente é um convite à reconexão com nossa ancestralidade, utilizando influências culturais e uma produção detalhada.

Eduardo Baldelomar traz a exuberância da natureza boliviana com o ambiente Ceiba Camba. A paleta de cores e texturas do espaço de 54 m² foi inspirada na árvore símbolo da Bolívia, criando um ambiente que reflete a beleza natural do país.

José Navarro destaca a madeira natural no espaço “Reflexos Banco BRB”. Com 130 m², o ambiente convida à reflexão sobre o uso do tempo, utilizando materiais meditativos e uma obra de arte que proporciona uma imersão completa na temporalidade.

Barbara Dundes apresenta a Casa TAO, inspirada no taoísmo. O ambiente de 60 m² conecta a filosofia oriental com a arquitetura contemporânea, criando um espaço cheio de significado e harmonia.

Gustavo Scaramella traz o Hall do Apartamento, um ambiente de passagem que mistura passado, presente e futuro. Com uma atmosfera acolhedora e audaciosa, o espaço é um verdadeiro santuário de boas-vindas.

Isadora Araujo, do Panapaná Estúdio, estreia na CASACOR com o Banheiro Sincrético . Inspirado no sincretismo religioso, o ambiente evoca a força da natureza feminina e a justiça divina, utilizando elementos que homenageiam orixás e santas da cultura brasileira.

