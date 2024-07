Ailane Silva Rede de academias Acuas Fitness fará aulão esportivo Na Praia no próximo sábado (6/7)

Para quem gosta de cuidar da saúde, a rede de academias de Brasília Acuas Fitness anunciou que promoverá um aulão esportivo animado no próximo sábado (6/7), das 8h às 17h, no complexo do Na Praia 2024, no Setor de Clubes Esportivos Sul (SCES). Essa é a primeira vez que a rede de academias participa dessa agenda esportiva do festival praiano e, para marcar essa estreia, vai distribuir kits exclusivos de ecobags com camiseta, viseira, toalha de praia e brindes dos parceiros, para os 300 primeiros participantes.

Ao longo do dia, é possível participar de diversos aulões esportivos na areia, nas quadras e na água, sendo que as modalidades aquáticas devem ser adquiridas diretamente no balcão. Ao todo, 18 professores da Acuas Fitness estarão no local para ministrar as aulas.

Disponíveis no aplicativo da R2 ou r2.com.vc, o ingresso do Day Use no sábado também inclui a programação infantil que contempla piscinas aquecidas, mergulho guiado no laguinho, arvorismo e piquenique, oficinas, teatro, entre outras atividades. No completo, os visitantes também podem ter acesso à Vila Gastronômica com diversas opções de comidas e lanches.

A entrada é permitida das 8h às 14h30, com saída obrigatória às 17h. Não esqueça de levar documento oficial com foto. A orientação é usar protetor solar, óculos de sol, garrafa de água e roupas leves.

Garanta seu ingresso com 20% de desconto usado o cupom: ACUAS20. Crianças até 12 não pagam para entrar das 8h às 14h30.

Os parceiros da Acuas também vão garantir experiências presenciais e brindes para os 300 primeiros participantes. São eles os 3 Corações Cafés, Perboni Frutas, Quality Farmácia de Manipulação, Jasmine Alimentos Saudáveis, Technogym Equipamentos, CBV Hospital de Olhos, Inti Estética, Max Foods Market, Vichy dermocosméticos, Talk Acessórios e Casa Vieira Hortifruti.

Acuas Na Praia

Quando? Sábado (6/7)

Os 300 primeiros a chegarem ao evento ganham um kit exclusivo.

Programação:

– 8h – 9h:

– Café da manhã

– Entrega dos kits

– Experiências com as marcas patrocinadoras

– 9h- 11h:

– ALONGAMENTO + TREINÃO FUNCIONAL na areia + DANÇA com os professores Acuas!

– 11h – 17h:

– Tempo livre para aproveitar toda a estrutura do Na Praia:

– Espaço kids gratuito

– Quadras de areia com beach tennis e futvôlei

– Restaurantes

– Esportes aquáticos

– Tomar sol e apreciar bons drinks

Use o cupom ACUAS20 e garanta 20% de desconto! De R$ 79,00 por R$ 61,00

Garanta seu ingresso:

https://r2.com.vc/produto/06-07-aulao2

