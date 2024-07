Redação GPS Na Praia terá Djavan, Tiago Iorc, Leo Santana e Dilsinho no 2º fim de semana

A segunda semana do Na Praia Festival promete agitar a capital federal com uma programação recheada de grandes nomes da música brasileira. Desde o dia 28 de junho até setembro, o evento, que este ano se inspira na China, recebe artistas de diversos estilos musicais, como MPB, Axé, forró e pagode.

Na sexta-feira (5), um dos maiores ícones da música popular brasileira, Djavan, se apresenta no festival, seguido por Tiago Iorc. Já no sábado (6) o agito fica por conta do axé de Leo Santana, do forró de Henry Freitas e do DJ Shark nas pick-ups. Para encerrar o final de semana em grande estilo, o domingo, 07, será dedicado ao pagode com as apresentações de Dilsinho, Atitude 67 e Kamisa 10.

Com mais de 100 atrações confirmadas, o Na Praia Festival espera receber mais de 300 mil pessoas ao longo dos três meses de evento. De acordo com Pupo Neto, Diretor de Marketing do Grupo R2, a primeira semana foi um sucesso absoluto, com recordes de vendas e público. E a expectativa é que as novidades preparadas para as próximas semanas surpreendam ainda mais o público.

“A China nos trouxe o desafio de representar uma arquitetura ancestral e, simultaneamente, avançar para a tecnologia de ponta utilizada em todo o mundo. O projeto deste ano proporcionará ao cliente a sensação de entrar em um templo antigo, mas sendo gradualmente surpreendido com elementos de modernidade”, destaca Rangel Sales, Gerente Geral do Na Praia Parque.

Além dos artistas consagrados da música brasileira, o festival também busca valorizar e revelar talentos locais, fortalecendo a cena artística de Brasília e região. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site/app R2com.vc, com clientes Banco do Brasil recebendo 15% do valor do ingresso em cashback para ser utilizado no complexo praiano.

A programação do Na Praia Festival se estende até setembro, com atrações para todos os gostos e estilos musicais. Confira abaixo o line up das próximas semanas e programe-se para curtir grandes shows em um ambiente único e inspirador:

Semana 3

12/07: SPC Acústico 2 – O Último Encontro

13/07: Hungria; Delacruz; Mc Hariel; Orochi convida Chefin; Slipmami

14/07: Calcinha Preta; Joelma; Limão com Mel

Semana 4

19/07: Diogo Nogueira; Jorge Aragão; Grupo Revelação

20/07: Ivete Sangalo; João Gomes; Juliette

21/07: Murilo Huff – Ao Vivão; Gustavo Mioto

Semana 5

27/07: Xand Avião; Felipe Amorim; Papatinho

28/07: Edson Gomes; Tribo de Jah; Armandinho; Maskavo

Na Praia Festival 2024 – China

Data: 28 de junho a setembro

Local: Na Praia Parque (Setor de Clubes Sul, trecho 2, entre a Agepol e o Centrejufe)

Ingressos: pelo app/site R2 com.vc ou

@napraiafestival

Patrocínio: Banco do Brasil – Old Parr – Bet.Bet – Heineken – Cuidarmais – Giraffas – TIM – Natura

Apoio: Marista – Sol – Coca-Cola – Chandon – Schweppes

The post Na Praia terá Djavan, Tiago Iorc, Leo Santana e Dilsinho no 2º fim de semana first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .