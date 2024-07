Beatriz Lima Leal Marc Jacobs desfila outono 2024 em Nova York

Na noite dessa segunda-feira (1º), Marc Jacobs apresentou sua coleção de outono 2024 na Biblioteca Pública de Nova York. De acordo com o estilista, a maior inspiração no desenvolvimento das peças foi a alegria.

“ Alegria, ponto final. Nós usamos moda para abraçar a autoexpressão ousada e corajosa para articular e mostrar nosso eu interior, nos permitindo a explorar e exibir livremente nossos pensamentos, desejos e identidades em uma busca mais profunda por alegria, beleza, e transformação pessoal “, disse Marc Jacobs em comunicado à imprensa.

Em silhuetas de boneca e proporções exageradas, Marc Jacobs trouxe peças em cores vivas e neutras com um toque retrô para a sua passarela de outono 2024. Referências a Marilyn Monroe, Minnie Mouse, desenhos animados e bullet bras dos anos 50 também estiveram presentes. Foram 41 looks com volume, poá, bordados, renda, laise, transparência e paetê.

Marc Jacobs outono 2024 (Foto: cortesia)

