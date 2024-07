Yumi Kuwano Ingressos de show extra de Paul McCartney no Brasil começam a ser vendidos

Começa nesta terça-feira (2) a pré-venda para o show extra de Paul McCartney no Brasil, anunciado nesta segunda (1). A apresentação acontecerá no dia 16 de outubro, no Allianz Parque em São Paulo.

O cantor já tinha um show marcado na cidade um dia antes, 15 de outubro. Outra capital que recebe o ex-Beatle é Florianópolis, para apresentação no Estádio da Ressacada, no dia 19 do mesmo mês. As duas já estão com os ingressos esgotados.

A pré-venda acontece nesta terça para para o fã-clube cadastrado no site oficial de Paul McCartney. Os ingressos serão vendidos exclusivamente no site da Eventim , a partir 10h, e ficarão disponíveis por 24h ou até esgotar. Já a venda geral começa nesta quarta-feira (3), a partir das 12h no site da Eventim e a partir das 13h nos pontos de venda credenciados.

Preços

Os ingressos vão custar R$ 495 (meia-entrada) e R$ 990 (inteira) para Pista Premium; R$ 325 (meia-entrada) e R$ 650 (inteira) para Pista; R$ 445 (meia-entrada) e R$ 890 (inteira) para Cadeira Inferior; e R$ 225 (meia-entrada) e R$ 450 (inteira) para Cadeira Superior.

Além disso, os fãs podem optar pelo pacote especial Hot Sound , que conta com um ingresso de pista premium, direito a assistir passagem de som de Paul McCartney e um serviço de hospitalidade e recepção pré-show.

Paul McCartney retorna com a ‘Got Back Tour’ após realizar nove apresentações no Brasil no final do ano passado. Sua passagem por cinco cidades brasileiras em 2023 vendeu mais de 2 milhões de ingressos. O cantor se apresentou em Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro.

The post Ingressos de show extra de Paul McCartney no Brasil começam a ser vendidos first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .