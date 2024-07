Rafael Badra Evento reforça as raízes históricas entre brasileiros e portugueses

O escritório Nelson Wilians Advogados foi um dos convidados do 12.º Fórum de Lisboa, que discutiu os avanços e recuos da globalização com debates jurídicos, políticos e econômicos. Realizado pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa com o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDO) e a Fundação Getúlio Vargas (FGV), o encontro foi uma grande integração entre lideranças brasileiras e portuguesas, reunindo acadêmicos, juristas e autoridades políticas e empresariais.

Para o vice-presidente do Nelson Wilians Advogados, Fernando Cavalcanti, que acompanhou o Fórum, os debates foram enriquecedores e reforçaram as raízes históricas entre os dois países, em busca da construção de um mundo melhor para ambos. “Saio deste evento inspirado e consciente do papel que todos nós temos na construção de um futuro mais justo, sustentável e conectado”, afirma.

Um dos destaques do evento na área jurídica foi a participação do decano do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que abordou as estratégias de governança para o enfrentamento dos desafios tecnológicos e socioambientais presentes em nossa realidade.

Já o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, enfatizou a necessidade de o Brasil acompanhar o ritmo acelerado das mudanças, promovendo a produtividade econômica, igualdade e desenvolvimento sustentável. Além disso, destacou o papel significativo do Brasil no cenário global, especialmente na indústria petrolífera e agronegócio.

No painel que abordou os desafios das políticas públicas, foi discutido o quanto a nossa democracia é jovem, evolutiva e repleta de contrastes. Os participantes colocaram que, tanto a esquerda quanto a direita não priorizam o debate e, consequentemente, a governabilidade está predominando em relação à coerência, o que é um grande erro.

“Necessitamos buscar a convergência mesmo ante as divergências e entender que o pensar diferente não diminui, na verdade, nos acrescenta”, conclui Cavalcanti.

O Fórum ocorreu entre os dias 26 e 28 de junho, na Universidade de Lisboa, na capital lusitana. Depois do evento, o vice-presidente do Nelson Wilians Advogados teve encontros com empresários e autoridades luso-brasileiras.

