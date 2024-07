Redação GPS Eleição para a OAB/DF esquenta e evento comemorativo vira alvo de disputa

Prevista para ocorrer na segunda quinzena de novembro, a disputa na eleição para a presidência da OAB/DF já dá sinais de acirramento e tem despertado até o envolvimento do Conselho Nacional da Ordem. Depois que advogados que fazem oposição à atual gestão do presidente Délio Lins e Silva Jr . anunciaram a realização de um evento, no dia 4 de julho, para comemorar os 30 anos do Estatuto da Advocacia (Lei Federal 8906/94), a atual gestão correu atrás e marcou às pressas um evento semelhante na sede da entidade.

A organização da gestão de Délio já enviou quatro versões de convites diferentes. Na primeira versão, o palestrante era o advogado criminalista Nabor Bulhões. Poucos dias depois, um novo convite passou a circular nas redes sociais, desta vez, sem a presença de Bulhões e anunciando como palestrante a ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral, Vera Lúcia Santana Araújo. Logo em seguida, a OAB/DF alterou o convite novamente, e voltou a incluir o nome de Bulhões. Na segunda-feira, a apenas três dias do evento, uma quarta versão começou a ser divulgada, desta vez com a inclusão do nome do presidente do Conselho Federal da OAB, Beto Simonetti.

Do lado da oposição, participarão do evento no dia 4, na Universidade Católica, em Taguatinga , o presidente emérito da OAB Nacional, José Roberto Batochio, a ex-conselheira do CNJ Gisela Gondin Ramos, a conselheira da OAB/DF e presidente da comissão nacional da mulher advogada, Cristiane Damasceno, e o criminalista e ex-presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB/DF Cleber Lopes. O convite para a sessão solene pelos 30 anos do Estatuto da advocacia começaram a ser distribuídos no dia 20 de junho e não houve qualquer alteração na programação.

A entrada de Simonetti à última hora na programação do evento da OAB/DF é atribuída a uma controvérsia entre ele e seu colega José Roberto Batochio, palestrante no evento da oposição. Quebrando uma tradição na Ordem Nacional, Simonetti pretende disputar a reeleição à presidência da entidade, em fevereiro. Publicamente, Batochio, que já presidiu a OAB Nacional no triênio 1993/1995, posicionou-se contra a reeleição. Internamente, Simonetti tem reclamado da presença de Batochio no evento em Taguatinga. Segundo disse a interlocutores, seria uma forma de dar palanque ao opositor do seu projeto de reeleição.

Organizadores do evento promovido pelo grupo de oposição à atual gestão garantem que o convite a Batochio não teve qualquer relação com a discussão da reeleição para a OAB Nacional. Batochio participou ativamente das discussões para a elaboração do Estatuto e foi um dos autores do projeto da Lei 8906/94.

Apontado como principal nome da oposição para disputar a presidência da OAB/DF, Cleber Lopes não vê problema na realização de dois eventos, no mesmo dia e com o mesmo propósito. “O Estatuto é de extrema importância, é um marco civilizatório, uma garantia para a cidadania e para o direito de defesa. Quanto mais for debatido, melhor. Especialmente para que a jovem advocacia possa participar dessas discussões e disseminar a importância dessa Lei”, afirma Lopes.

