Redação GPS Detran critica vídeo do filho de 7 anos de Gusttavo Lima dirigindo

O Presidente do Detran-GO, Waldir Soares de Oliveira, emitiu uma nota de repúdio após a repercussão de um vídeo em que Gabriel, filho de 7 anos do cantor Gusttavo Lima e da modelo Andressa Suita, aparece dirigindo um carro dentro de uma propriedade da família. A gravação, publicada pela modelo, rapidamente viralizou nas redes sociais.

No vídeo, Gabriel é visto ao volante de um veículo enquanto seu irmão mais novo, Samuel, está no banco do passageiro. Andressa Suita, ao compartilhar a gravação, escreveu de forma descontraída: “7 ou 18 anos?”, o que não foi bem recebido pelas autoridades.

O filho de 7 anos do Gusttavo Lima e da Andressa Suíta está realmente dirigindo esse carro ou é daqueles que andam sozinhos? pic.twitter.com/pidl5jgynO — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) June 30, 2024

Em nota, o Detran-GO expressou desaprovação por qualquer ação de figuras públicas que possa incentivar comportamentos semelhantes por parte do público. O presidente do órgão, delegado Waldir, informou que encaminhou um pedido à Polícia Civil para que a conduta do cantor e de sua esposa, Andressa Suita, seja apurada.

Nota oficial do Detran-GO:

“O presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás, Delegado Waldir, manifesta repúdio às imagens divulgadas nas redes sociais em que os filhos do cantor Gusttavo Lima e da modelo Andressa Suita aparecem conduzindo veículo automotor no interior de uma propriedade particular, onde os órgãos de trânsito não têm poder de atuação e fiscalização”, diz o documento. “Contudo, o Delegado Waldir repudia quaisquer ações realizadas por figuras públicas que podem incentivar conduta similar por parte da população, podendo gerar grave risco de acidentes nas vias públicas e particulares.”

