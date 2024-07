Redação GPS Conheça os atletas olímpicos brasileiros mais buscados no Google

Com a chegada de julho, a contagem regressiva para os Jogos Olímpicos começou. A 24 dias do início da competição, uma análise da empresa Semrush, especializada em visibilidade online, revela o interesse do público nos últimos 12 meses em relação aos atletas da delegação brasileira.

Encabeçando a lista está a tenista Beatriz Haddad Maia, com 2.361.600 buscas entre junho de 2023 e junho de 2024. O surfista Gabriel Medina aparece logo em seguida, com 905.800 pesquisas. A tenista Laura Pigossi, medalhista de bronze em Tóquio-2020, completou o ‘pódio virtual’ com 474.200 buscas.

Os dez atletas mais pesquisados incluem ainda Hugo Calderano (Tênis de mesa), Leonardo Gonçalves (Judô), Filipe Toledo (Surfe), Rafael Silva (Judô), Ana Marcela Cunha (Maratona Aquática), Rafaela Silva (Judô) e Tatiana Weston-Webb (Surfe).

Beatriz Haddad Maia (Tênis) – 2.361.600 buscas Gabriel Medina (Surfe) – 905.800 buscas Laura Pigossi (Tênis) – 474.200 buscas Hugo Calderano (Tênis de mesa) – 161.500 buscas Leonardo Gonçalves (Judô) – 156.800 buscas Filipe Toledo (Surfe) – 138.800 buscas Rafael Silva (Judô) – 100.000 buscas Ana Marcela Cunha (Maratona Aquática) – 82.000 buscas Rafaela Silva (Judô) – 72.800 buscas Tatiana Weston Webb (Surfe) – 68.300 buscas

