Brazilian Regional Markets: evento da Apex em Brasília terá presidente do Senado

Em parceria com a Record e a EQI Investimentos, o evento, que acontece no dia 03 de julho, vai reunir as principais lideranças empresariais e políticas do Brasil para apresentar as oportunidades de negócios e investimentos que se desenham nos “Tigres brasileiros” – como são chamados os estados de Santa Catarina, Paraná e Espírito Santo – e debater estratégias para destravar o desenvolvimento econômico regional.

O evento vai discutir temas ligados à macroeconomia e política com lideranças públicas e empresariais nacionais e regionais. O primeiro nome anunciado para o evento é do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.

Estão confirmados como painelistas Ciro Nogueira, senador e presidente do Progressistas; Juliano Custodio, CEO da EQI Investimentos; Fernando Cinelli, presidente da Apex Partners; Luciano Ribeiro, diretor-geral da Record TV Brasília; André Dias, superintendente da TV Record; Daniel Conde, CEO da Conde Empreendimentos.

Completam a lista Rafael Lucchesi, Presidente do Conselho do BNDES; Munir Abud, presidente da Cesan; Ettore Marchetti, CEO da EQI Asset; Ricardo Ferraço, vice-governador do Espírito Santo; José Orrico, diretor de research da Apex; Luiz Carlos Hauly, deputado federal pelo Paraná; Da Vitória, deputado federal pelo ES;Eduardo Gomes, senador pelo Tocantins).

“Quando desenvolvemos um movimento como esse – o Brazilian Regional Markets – buscamos pautar o mercado falando das potencialidades que existem dentro dos mercados regionais brasileiros. A ideia é que possamos, cada vez mais, atrair holofotes da estrutura de capital global e nacional para oportunidades fora do eixo Rio-São Paulo, que hoje concentra muito do fluxo de investimento que o Brasil recebe “, afirma Fernando Cinelli, fundador e presidente da Apex.

O encontro também vai apresentar as potencialidades e oportunidades de investimentos nos tigres brasileiros. Atribuímos a eles o nome “Tigres brasileiros” por conta do sólido crescimento que eles apresentam há alguns anos – e em especial em 2023, quando os três estados despontaram no cenário econômico nacional, com um crescimento médio do PIB de 4,2%, enquanto a média do país foi de 2,9%.

O Brazilian Regional Markets Brasília também terá a apresentação de dados exclusivos do Projeto 100% Cidades, visa mapear economicamente e politicamente as cidades brasileiras, por meio de informações setoriais e regionalizadas das maiores cidades.

