Yumi Kuwano Brasília tem wine bar na lista dos melhores do mundo

Dois endereços em Brasília entram para a lista da revista norte-americana Wine Spectator de melhores restaurantes para vinhos do mundo . A edição deste ano do Wine Spectator’s Restaurant Awards inclui 19 brasileiros entre os 3.777 restaurantes da seleção.

O premiado IVV Swinebar, na 314 Norte, que em 2023 já havia aparecido entre os melhores, subiu de categoria. Desta vez entrou na categoria Best of Award of Excellence , em que as cartas apresentam amplitude de múltiplas regiões e têm, pelo menos, 350 rótulos. O Maiale Empório e Restaurante na cidade de Pirenópolis, em Goiás, também entrou para a seleta lista que contem mais dois brasileiros: Vinheria Percussi (São Paulo) e Olivetto Restaurante e Enoteca (Campinas).

Já entre os 15 que integram a categoria Award of Excellence , que devem oferecer pelo menos 90 seleções, com variedade de produtores de qualidade, está o Fogo de Chão Asa Sul — churrascaria que tem outras sete unidades de São Paulo e do Rio de Janeiro na lista.

Outros restaurantes na categoria são: NB Steak (São Paulo), Le Jardin – Rosewood (São Paulo), Barbacoa Itaim Bibi (São Paulo), Neto – JW Marriott (São Paulo), Maremonti Campo Belo (São Paulo), Giuseppe Grill Leblon (Rio de Janeiro) e Primrose – Castelo Saint Andrews (Gramado).

A categoria mais cobiçada, a Grand Award — para lugares com cartas que passam os mil rótulos e que apresentam produtores de qualidade excepcional — tem 96 restaurantes e não incluiu nenhum brasileiro.

Para entrar na lista, o estabelecimento deve apresentar informações completas e precisas dos rótulos, incluindo safras e denominações para todas as seleções, além de nomes completos dos produtores.

The post Brasília tem wine bar na lista dos melhores do mundo first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .