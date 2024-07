Yumi Kuwano Brasília Independente divulga finalistas de 2024

O Brasília Independente , projeto reconhecido por promover o trabalho de artistas independentes do Distrito Federal e do entorno, chegou à sua fase final. Após duas eliminatórias, realizadas no SESC Gama e no SESC Taguatinga, o júri selecionou os dez finalistas que disputarão os prêmios e terão seus vídeos exibidos na TV e internet.

Cada semana, um vídeo desses finalistas será exibido na programação da TV Globo, e o clipe na íntegra será divulgado nas redes sociais do Brasília Independente.

Desde sua criação, o Brasília Independente tem desempenhado um papel fundamental na cena cultural do Distrito Federal, divulgando e incentivando a música autoral local. Mais de 120 bandas de todos os estilos já participaram do concurso, tendo suas performances exibidas pela TV Globo Brasília.

Em 2024, o projeto homenageia o Rock de Brasília, marcando pontos turísticos da cidade com trilhas sonoras que contam a história desse estilo musical na capital.

“O DF está fazendo música muito boa. É bom lembrar que escolhemos estas 30 músicas dentre 400 candidatas, que já demonstravam qualidade. Ou seja, foi um trabalho difícil para o júri fazer a seleção” , afirmou Márcia Witczak, coordenadora do projeto, que também apresentou as duas eliminatórias.

Os finalistas do Brasília Independente de 2024 são:

Brazilian Blues Band: Com 30 anos de estrada, esta banda tem uma rica história de turnês europeias e participações em grandes festivais nacionais. Músicos talentosos como Luiz Kaffa e Rairy de Carvalho mantêm viva a chama do blues brasileiro.

Juan Parada: De Brasília, Juan Parada mistura poesia e música. Produtor cultural por anos, agora lança sua carreira de cantor com projetos financiados, trazendo novos singles ao palco.

Lady B: Nascida em uma família de sambistas, Lady B se destaca na Black Music e Música Preta Brasileira. Inspirada por Alcione e Lauryn Hill, usa sua arte para empoderar mulheres pretas.

Máximo Mansur: Cantor, compositor e poeta baiano radicado no Distrito Federal, Mansur já integrou o grupo “Ato de Provar” e possui uma sólida carreira solo. Suas músicas abordam a luta diária do trabalhador e questões sociais.

Patacorí: De São Sebastião, o grupo idealizado por Fábio Lima promove a música e cultura ancestral, dando voz ao povo de terreiro com arranjos diversificados.

Prince Belofá: Artista de Sobradinho, Belofá venceu o Campeonato Distrital de Poesia Falada em 2023 e possui mais de 30 mil streamings no Spotify. Sua arte é uma homenagem ao candomblé e às histórias ancestrais.

Saraní: Cantora e compositora formada pela UnB, Saraní atua na música popular afroindígena e afrocontemporânea. Representou o Brasil em festivais internacionais e participa ativamente da cena musical de Brasília.

Sozinho no Sótão: Projeto de Vicente Pires que explora a tristeza através do rock alternativo, indie e emo. Seu primeiro EP, lançado em 2021, oferece uma jornada emocional intensa.

Tonhão Nunes: De Valparaíso de Goiás, Tonhão combina humor e experiências periféricas em sua música autoral. Participante de festivais regionais, é uma voz destacada na cena musical local.

Xavosa: Formado em 2017, o grupo de Brasília defende pautas feministas e LGBT+ com uma abordagem crua e enérgica. Suas letras confrontam injustiças sociais e amplificam vozes marginalizadas.

The post Brasília Independente divulga finalistas de 2024; confira os escolhidos first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .