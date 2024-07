Redação GPS Beto Carrero e Beach Park estão entre os melhores parques do mundo

O site Trip Advisor revelou o ranking dos 20 melhores parques de diversão do mundo em 2024, e dois parques brasileiros foram reconhecidos: o Beto Carrero World, em Santa Catarina, atingiu a 4ª posição, enquanto o Beach Park, no Ceará, conquistou a 6ª colocação.

O Beto Carrero World, subiu para a quarta posição, duas posições acima em relação ao ranking de 2023. Já o Beach Park, caiu da terceira posição para a sexta.

A lista é liderada pela Disneyland Paris, na França. No entanto, o ranking do Trip Advisor é considerado polêmico por outras empresas do setor, já que os parques da Walt Disney, nos Estados Unidos, frequentemente aparecem em posições mais baixas, apesar de serem mais populares e lucrativos.

Em 2024, o parque norte-americano mais bem classificado foi o Magic Kingdom, que ficou em 13º lugar, atrás de atrações como Dollywood, nos EUA, dedicada à cantora Dolly Parton. De acordo com o Trip Advisor, o ranking é baseado nas avaliações dos turistas, em uma classificação “Travelers’ Choice” (a “Escolha dos Viajantes”, em inglês).

Conheça os 20 colocados:

Disneyland Paris (Marne-la-Vallee, França) Siam Park (Tenerife, Espanha) Ferrari World Abu Dhabi (Abu Dhabi, Emirados Árabes) Beto Carrero World (Penha-SC, Brasil) Waterbom Park (Kuta, Indonésia) Beach Park (Aquiraz-CE, Brasil) Puy Du Fou (Les Epesses, França) Alton Towers Resort (Alton, Reino Unido) Walt Disney Studios Park (Marne-la-Vallee, França) Dollywood (Pigeon Forge, Tennessee, EUA) Heide Park (Soltau, Alemanha) The Milky Way Adventure Park (Clovelly, Reino Unido) Magic Kingdom Park (Bay Lake, Flórida, EUA) Fun Spot America (Kissimmee, Flórida, EUA) Universal Studios Singapore (Sentosa Island, Singapura) Aquafollie (Caorle, Itália) Lost World Of Tambun (Ipoh, Malásia) Parque Terra Mágica Florybal (Canela-RS, Brasil) Legoland Billund (Billund, Dinamarca) Drayton Manor Theme Park (Tamworth, Reino Unido)

