Redação GPS Vizinho sujão? Lei prevê multa para quem não recolher fezes de animais no DF

Na tentativa de combater a sujeira deixada por animais nas vias públicas do Distrito Federal , uma lei local impõe multa para os donos que não recolherem as fezes de seus bichinhos durante os passeios pela vizinhança.

A punição, no valor de R$297, visa não apenas manter a cidade limpa, mas também evitar problemas de saúde para a população.

A regra foi criada porque muitas pessoas ainda não têm consciência da importância de recolher as fezes de seus animais. O problema é que esse descaso pode causar sérios problemas de saúde para a população que circula pelas ruas.

Além do incômodo visual, do risco de levar o odor para dentro de casa e do mau cheiro, as fezes de cães podem ser transmissoras de doenças, como a ancilostomose.

De acordo com a Lei 2.095/98, os donos de animais são responsáveis por manter seus pets em boas condições de saúde e bem-estar, incluindo a remoção de dejetos deixados em espaços públicos. A falta de fiscalização, no entanto, tem sido um obstáculo para a aplicação efetiva da multa prevista.

Apesar de alguns donos de cachorros reconhecerem a importância da limpeza e concordarem com a aplicação da multa, ainda há quem desrespeite a legislação.

O recolhimento adequado das fezes de animais não só contribui para a limpeza das ruas, mas também é essencial para evitar problemas de saúde pública. A colaboração de todos os cidadãos é fundamental para garantir um ambiente seguro e livre de contaminações.

