Redação GPS Talk Show Roda de Estilo: evento de moda chega ao Museu Nacional de Brasília

O Museu Nacional da República, em Brasília, receberá, no dia 20 de julho, o Talk Show Roda de Estilo, um evento imperdível para profissionais e apaixonados por moda e beleza. O evento promete ser uma imersão no universo da moda e beleza, com palestras, debates e muito networking.

Idealizado pelas consultoras de imagem Carol Coêlho e Salviana Pinho, o encontro contará com a presença de especialistas do mercado para discutir temas atuais e compartilhar conhecimentos sobre as últimas tendências e possibilidades de trabalho na área.

Segundo Carol Coêlho, uma das organizadoras do evento, “o Talk Show Roda de Estilo é uma oportunidade única para os participantes ampliarem sua rede de contatos, aprimorarem seus conhecimentos, explorarem novas possibilidades de atuação e contribuírem para o fortalecimento do mercado fashion em Brasília”.

Entre os palestrantes confirmados estão Rosa Guimarães, color designer e co-fundadora do @colornext.bureau, Veridiana Godoy, fundadora da empresa Modo Chique, Renata Monnerat, do Brasília Shopping, e Beliza Elizabeth, advogada e secretária adjunta da Comissão de Direito da Moda da OAB-DF . O Talk Show contará ainda com a presença das próprias organizadoras, Salviana Pinho e Carol Coêlho, como hostesses do evento.

O Talk Show Roda de Estilo acontecerá no Auditório do Museu Nacional da República, das 9h às 13h. Os interessados em participar podem adquirir os ingressos através do site .

Talk Show Roda de Estilo

Local: Museu Nacional da República(Auditório)

Data: 20 de julho de 2024

Horário: 9h às 13h

The post Talk Show Roda de Estilo: evento de moda chega ao Museu Nacional de Brasília first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .