Jorge Eduardo Antunes Os 30 anos de uma lenda do marketing em shopping centers

A velha e boa sabedoria popular costuma dizer que 30 anos não são 30 dias. Por isso, poucos profissionais conseguem chegar a 30 anos de atuação ganhando dois primeiros lugares em uma premiação nacional. Um destes gênios mora em nosso quadradinho. Trata-se de Monaliza Maia, gerente de marketing do JK Shopping, que celebra neste dia 1° de julho seus 30 anos de carreira na área.

Foi em neste mesmo dia de 1994 que ela assumiu a função no Shopping Bougainville, em Goiânia. Não demorou muito para seu talento circular o País, com passagem pelo Iguatemi Fortaleza, até aportar em Brasília, nas Organizações PaulOoctavio , para a qual trabalha há mais de 25 anos – com breve intervalo para uma atuação no Multicentro, na capital do Panamá, na América Central.

Na PO Shoppings, atuou em todos os quatro principais empreendimentos – duas vezes no Brasília Shopping e no Terraço Shopping, uma no Taguatinga Shopping – até transformar-se na primeira (e única) gerente de marketing do JK Shopping, um trabalho que até hoje a emociona.

“Me lembro com detalhes de ver o letreiro do shopping subir, na madrugada de 15 para 16 novembro de 2013. Foi um momento especial” , recorda Monaliza, uma referência também na formação de outros gerentes de marketing, que ela chama carinhosamente de “meus filhos e filhas” .

Além da carreira no marketing e na comunicação, ela também se formou em psicologia, o que ampliou ainda mais seu olhar humano para a vida. Generosa, reconhece o trabalho e o apoio de todos, com palavras carinhosas para seus funcionários, seus amigos e seus parceiros, como a premiada publicitária Cláudia Pereira.

Se no coração há lugar para tanta gente, na estante há espaço para muitos troféus. No Prêmio Abrasce, uma espécie de Oscar dos shoppings latino-americanos, ela já conquistara, com o JK Shopping , um bronze, com o case JK na Laje, e uma prata, com o projeto Nossa Horta , de inegável cumho social e comunitário.

Faltava um ouro. Que chegou em dose dupla na mais recente premiação da entidade , antecipando a comemoração pelos seus 30 anos de carreira. “Estou feliz. O prêmio para o JK foi muito especial. Ser reconhecido pela indústria de shoppings foi maravilhoso” , afirma.

“Já haviamos vencido a categoria Tecnologias e Campanhas Digitais com o case ‘Gestão Comunicação Digital JK Shopping – Inclusão & Pertencimento’. Quando o Fábio Porchat foi anunciar os prêmios destaque, chamou primeiro o de empreendimentos individuais. Depois, veio o de grupos. Quando ouvi que iria para o Centro-Oeste e depois para Brasília, meu coração bateu mais forte. Quando ele chamou o JK, foi uma explosão de alegria” , detalha.

Com três décadas dedicas ao marketing e comunicação, Monaliza (ou Mona, para os amigos mais chegados) nem pensa em parar. Os clientes e os colegas de trabalho agradecem!

