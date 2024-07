Redação GPS Morre fundador do Casapark, Ivani Valença

O empresário Ivani Valença faleceu nesta segunda-feira (1º) aos 91 anos, em Brasília. O fundador do shopping Casapark , era um dos empresários mais importantes e um dos pioneiros da capital federal.

“ Meu pai fez uma cirurgia de coluna há 20 dias. Infelizmente, pegou uma pneumonia e não resistiu. Mas ele conseguiu se despedir de todos os filhos, esposa e netos. Foi em paz e tranquilo “, diz a filha Ivana Valença.

O velório será realizado nesta terça-feira, às 9h, e o sepultamento está marcado para as 11h30.

Trajetória

Senhor Valença nasceu na Bahia e morou em diferentes cidades antes de Brasília em 1957. Trabalhou como faxineiro na loja de departamento Mesbla, consertava radiadores e foi indicado para ser vendedor no setor imobiliário da Novacap e um ano depois Ivani começou a trabalhar como corretor.

No ano de 1988, o Casapark começa a ser pensado em um terreno onde era uma revendedora Volkswagen. Uma empresa de Curitiba, especializada em montagem de shoppings, fez o projeto do shopping focado em decoração. Assim, o Casapark se tornou o primeiro shopping do país a se tornar viável em menos de um ano. Hoje o empreendimento é tocado pela família.

The post Morre fundador do Casapark, Ivani Valença first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .