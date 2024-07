ESTADÃO CONTEÚDO Julho na Netflix: ‘Cobra Kai’, ‘Um Tira da Pesada 4’ e as melhores estreias do mês

Enquanto os fãs de ação poderão conferir a volta de Eddie Murphy à franquia Um Tira da Pesada, assim como os primeiros episódios da temporada final de Cobra Kai, quem curte um bom drama, terá a chance de ver a nova produção nacional do streaming, Pedaço de Mim.

A seguir, confira 10 grandes lançamentos da Netflix para julho:

Sprint – Os Mais Velozes do Mundo

Destaque entre os novos documentários do streaming, Sprint acompanha o dia a dia de velocistas de elite, desde os treinamentos e o ambiente competitivo à cobertura midiática do esporte. Estreia: 2 de julho.

Um Tira da Pesada 4: Axel Foley

Eddie Murphy está de volta como o detetive Axel Foley em mais uma aventura da adorada franquia de ação. Além da volta de John Ashton e Judge Reinhold, o novo filme traz Joseph Gordon-Levitt no papel de um novo aliado do protagonista. Juntos, eles terão que desvendar uma grande conspiração, que ameaça até a filha de Foley. Estreia: 3 de julho.

Pedaço de Mim

Juliana Paes protagoniza a mais nova série nacional da Netflix, interpretando Liana, uma mulher que vê sua vida virar de ponta-cabeça ao descobrir uma gravidez. Mas detalhe: esta não é qualquer gravidez. Liana carrega gêmeos, filhos de homens diferentes. De repente, o que era um sonho vira um grande dilema, e ela precisará decidir o que fazer com tantos segredos. Estreia: 5 de julho.

Vikings: Valhalla

Ambientada sete anos após a temporada anterior, Vikings: Valhalla promete acompanhar dessa vez o desejo de Harald (Leo Suter) de ser rei, a busca de Leif (Sam Corlett) à Terra Dourada e as tentativas de Freydis (Frida Gustavsson) de garantir uma boa vida ao seu povo. Ou seja, um final épico para a série derivada de Vikings. Estreia: 11 de julho.

Cobra Kai

A despedida à Cobra Kai começa neste mês, com o lançamento dos primeiros cinco episódios da temporada final. Juntos, Johnny Lawrence (William Zabka) e Daniel LaRusso (Ralph Macchio) precisam treinar seus alunos para competir no Sekai Taikai, o torneio mundial de caratê. Mas nem os próprios senseis sabem os desafios que os esperam. Estreia: 18 de julho.

Brincando com Fogo

Queridinho dos fãs de reality show, Brincando com Fogo volta para a sexta temporada cheia de novidades: um novo prêmio, uma nova companhia para Lana e, claro, muitas novas reviravoltas aguardando os solteirões da vez. Estreia: primeiros episódios em 19 de julho e episódios finais em 26 de julho.

Sweet Home

A série sul-coreana de terror também chega ao final neste mês com sua terceira temporada. Novamente, não vão faltar dilemas humanos para os protagonistas diante deste mundo que dividem com monstros aterrorizantes – a ponto de desejos conflitantes darem o pontapé para uma luta desesperada. Estreia: 19 de julho.

20 Dias em Mariupol

Vencedor do Oscar de Melhor Documentário em Longa-Metragem deste ano, 20 Dias em Mariupol acompanha os esforços de uma equipe de fotojornalistas que, cobrindo a invasão russa à Ucrânia, se vê presa em um cerco à cidade de Mariupol. A narrativa mescla o arquivo pessoal do diretor Mstyslav Chernov, bastante experiente na cobertura de zonas de guerra, e informes jornalísticos. Estreia: 20 de julho.

Bastidores do Pop: O Esquema das Boy Bands

Responsável por lançar as carreiras de grupos como Backstreet Boys e *NSYNC, Lou Pearlman poderia ser lembrado apenas por sua influência no pop dos anos 1990. No entanto, a história do magnata da música é um pouco mais complexa do que isso. Com imagens de arquivo inéditas, a série documental promete revelar os segredos de Pearlman, assim como duras verdades sobre a fama e a ganância. Estreia: 24 de julho.

Elite

Julho também marca o fim de Elite e, como já virou tradição na série espanhola, um novo mistério promete ameaçar velhas amizades e levar desafetos ao limite. Mas não seria Elite também sem a promessa de romances entre os alunos da famosa escola Las Encinas. Com a volta de Mina El Hammani como Nadia, Elite ainda conta com André Lamoglia e Omar Ayuso na sua oitava e última temporada. Estreia: 26 de julho.

