Emplavi promove arraiá no Noroeste

Nesse fim de semana aconteceu o Arraiá Emplavi 2024. Já que a festa junina é um dos principais festejos do calendário brasileiro, a Emplavi não poderia ficar de fora da comemoração. Com o objetivo de celebrar os 42 anos de empresa e presentear os clientes com um experiência diferenciada, o arraiá reuniu comidas típicas, música ao vivo e muita condição imperdível para quem deseja morar em algum dos luxuosos residenciais com a marca de uma das principais construtoras de Brasília.

O evento aconteceu na central de vendas localizada no Noroeste. Os clientes que agendaram e garantiram presença na festança puderam usufruir de um legítimo arraiá. Além da decoração e da música ao vivo, foi servido um delicioso buffet de comidas e bebidas típicas, incluindo milho cozido, canjica, espetinho de churrasco, arroz carreteiro, maça do amor e muito mais. Para as crianças, uma brinquedoteca à disposição.

Para Alexandre Oliveira, gerente de marketing da Emplavi, o evento também serviu para comemorar uma ótima fase que a empresa está passando. ” O nosso arraiá encerra com chave de ouro um ciclo de muito sucesso, realizações e conquistas para nós e nossos clientes. Além de celebrar os 42 anos de história e os novos lançamentos nos setores Noroeste e Sudoeste, o evento é mais uma oportunidade de conexão com o alto padrão Emplavi e as oportunidades para a conquista do imóvel dos sonhos com a certeza do melhor negócio. Temos muito o que agradecer e celebrar por um semestre de grandes resultados aqui na Emplavi”, ressaltou Alexandre.

Residencial Esmeralda

Entre os lançamentos mais procurados e almejados está o Residencial Esmeralda, o queridinho da atualidade. O novo e moderno empreendimento fica na Quadra 500 do Sudoeste e vai oferecer um altíssimo padrão, além de uma localização única na Capital Federal.

O empreendimento oferece uma fusão rara de beleza, nobreza, sofisticação e funcionalidade. Sua localização única proporciona uma vista livre, permanente e deslumbrante do Parque das Sucupiras e do horizonte da capital, criando uma experiência diária de exclusividade, conforto, segurança, lazer e bem-estar para você e sua família.

Com um design imponente e espaços amplos, o Residencial Esmeralda redefine o conceito de moradia de luxo em Brasília. Desde o subsolo, com uma quantidade generosa de vagas de garagem, até a cobertura coletiva com piscinas, sauna, espaço gourmet e churrasqueira, o empreendimento oferece uma experiência de exclusividade e qualidade de vida incomparável.

“Nós temos poucos espaços ainda disponíveis na capital para desenvolvimento de novos empreendimentos, sobretudo no Plano Piloto. Sendo assim, a Quadra 500 se tornou uma das localizações mais almejadas por quem deseja morar em Brasília com segurança, com qualidade, com acessibilidade e dentro de um empreendimento que é completo”, explicou Alexandre.

Para saber mais acesse: emplavi.com.br ou pela linha direta WhatsApp 61-33459400.

