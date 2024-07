Pedro Reis Divertida Mente 2 bate recorde e atinge US$1 bilhão em 19 dias

O filme Divertida Mente 2 , da Pixar , atingiu a marca de US$1 bilhão em bilheteria mundial em apenas 19 dias, quebrando o recorde anterior de 25 dias estabelecido por Frozen 2 em 2019. Este feito destaca o sucesso contínuo da franquia que começou com o primeiro filme em 2015.

Seguindo os passos do seu antecessor, Divertida Mente 2 trouxe novamente a história envolvente de Riley Andersen, agora uma adolescente enfrentando os desafios do ensino médio.

A trama introduz novas emoções, como Ansiedade, Inveja, Tédio e Vergonha, que sequestram as antigas emoções e assumem o comando da mente de Riley, criando uma narrativa que ressoa tanto com jovens quanto com adultos.

O desempenho de Divertida Mente 2 é particularmente notável, sendo o primeiro filme desde Barbie a atingir a marca de US$1 bilhão.

