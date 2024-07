Yumi Kuwano Conheça a mais nova ilha exclusiva da Disney no Caribe

A segunda ilha da Disney Cruise Line foi inaugurada nas Bahamas, no Caribe. Chamado de Disney Lookout Cay, o lugar é perfeito para quem quer unir diversão e tranquilidade em um dos destinos mais paradisíacos do mundo . O projeto inspirado nas praias locais, que teve como um das principais preocupações a preservação do meio ambiente, foi feito com elementos da cultura, tradições e histórias do país.

A viagem dos sonhos para famílias, a ilha tem um espaço a beira-mar exclusivo para adultos e cabanas privativas que podem ser reservadas e reproduzem a arquitetura bahamense. Entre as atividades, snorkel para mergulho e passeios de catamarã podem ser agendadas.

A ilha conta com brinquedos aquáticos para todas as idades e o espaço Sebastian’s Cove oferece jogos o dia todo. Os visitantes mais aventureiros podem fazer a trilha natural a pé ou de bicicleta e apreciar vistas do Oceano Atlântico e esculturas de bronze de animais da região, como mariposas-morcego, lagartos de cauda encaracolada e caranguejos.

Dois restaurantes e quatro bares oferecem a gastronomia local, com pratos como feijão bóer, arroz das Bahamas, pargo grelhado marinado com limão e até churrasco. Entre os drinques, estão as típicas bebidas à base de abacaxi, que inclui até cerveja da fruta.

Sustentabilidade

A criação da ilha foi feita em parceria da Disney e o governo das Bahamas. São 900 hectares com mata preservada — menos de 16% da área foi usada para as construções para que a maioria do terreno continue em seu estado natural. Na construção foram utilizados materiais sustentáveis, além do cuidado com a fauna e a flora, mantendo a biodiversidade da ilha. A Disney também se comprometeu a não gerar resíduos para aterros e usar 90% de energia de fontes renováveis.

Especialistas em conservação das Bahamas e da Disney implementaram ainda uma variedade de iniciativas, como projetos de restauração de corais, marcação de pássaros e a preservação das plantas.

Os navios Disney Dream, Disney Magic e Disney Fantasy já estão parando na ilha. disneycruise.com. Mais detalhes podem ser encontrados no site .

The post Conheça a mais nova ilha exclusiva da Disney no Caribe first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .