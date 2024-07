Agência Brasília Concerto comemora dia da Independência dos Estados Unidos

Em comemoração ao dia da Independência dos Estados Unidos, celebrado em 4 de julho, e do bicentenário das relações diplomáticas Brasil-Estados Unidos (1824-2024), a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro ( OSTNCS ), a Embaixada Americana e a Casa Thomas Jefferson apresentam o Concerto Americano , nesta quinta-feira (4), às 20h, no Teatro Plínio Marques.

O concerto será regido pela maestra Mariana Menezes, com a participação dos pianistas solistas Virgínia Hogan e Boaz Sharon. Na ocasião, também será apresentado o arranjo para Rhapsody in Blue , em estreia mundial.

Mariana Menezes estudou sob a orientação de maestros de grande renome mundial, como Riccardo Muti (Chicago Symphony Orchestra) e Giancarlo Guerrero (seis vezes premiado com o Grammy como diretor artístico da Nashville Symphony). Ela é regente associada da Orquestra Filarmônica de Goiás desde 2021 e esteve à frente da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp), da Orquestra do Teatro Municipal de São Paulo e da Orquestra Sinfônica Brasileira, eentre outras.

Já a pianista brasileira-estadunidense Virgínia Hogan iniciou seus estudos musicais na infância com o renomado pianista Arnaldo Estrella e fez sua estreia na orquestra profissional aos 16 anos de idade, em uma performance sob a regência do maestro Isaac Karabtchevsky.

Boaz Sharon é o diretor artístico do Tanglewood Summer Piano Program, tendo atuado também como chefe do Departamento de Música da Universidade de Boston, nos Estados Unidos. O professor é especialista em performance, palestras, artigos e gravações, inclusive de compositores brasileiros.

Repertório

• Fanfarra para um homem comum , de Aaron Copland

• Rhapsody in blue , de G.Gershwin

• Adágio para cordas , de Samuel Barber

• Bachianas 8 , de Villa-Lobos

Concerto Americano

• Data – Quinta-feira (4)

• Horário – 20h

• Local – Teatro Plínio Marcos, Eixo Cultural Íbero-americano

• Entrada gratuita.

