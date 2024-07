Pedro Reis Alta Moda de Dolce

Foi dada a largada para o Grand Tour d’Italia de Dolce & Gabbana , e Sardenha se tornou o epicentro do glamour internacional desde a noite de domingo (30). Este evento anual, conhecido por celebrar a alta moda, alta joalheria e alta alfaiataria, leva para a ilha um desfile de celebridades e um espetáculo de luxo e artesanato.

O primeiro dia do evento foi marcado por um show exclusivo da popstar Christina Aguilera, realizado no luxuoso Forte Village Resort. Aguilera encantou a plateia VIP com três looks customizados em cetim de seda rosa fúcsia, incluindo corpetes, botas acima do joelho, luvas e colares de cristais. A cantora apresentou sete de seus maiores sucessos, proporcionando uma noite inesquecível para os convidados.

Entre os VIPs presentes, destacaram-se algumas personalidades brasileiras, como Alessandra Ambrósio , André Lamoglia e Cauã Reymond.

Outras estrelas internacionais também marcaram presença, incluindo Alejandro Speitzer, Alton Mason, Kitty Spencer, Lucien Laviscount, Michelle Salas, Noah Beck, Ola Farahat, Pelayo Diaz e Rosie Huntington-Whiteley.

O Grand Tour d’Italia de Dolce & Gabbana, que nos anos anteriores passou por locais icônicos como o Vale dos Templos, Florença, Nápoles, Capri e Apúlia, este ano celebra a beleza e a cultura da Sardenha. Durante os próximos dias, os desfiles de Alta Moda, Alta Joalheria e Alta Alfaiataria continuarão a encantar o público, destacando a tradição e o artesanato únicos da ilha.

