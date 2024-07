Redação GPS Ação solidária distribui ração para animais abandonados do DF

O deputado Daniel Donizet (MDB), por meio do projeto Ração do Bem, em parceria com a equipe da Rede de Proteção Animal, distribuiu 4 mil pacotinhos de ração para cães e gatos , na última sexta-feira (28), em diversas regiões do DF. O projeto encerrou as atividades do dia na região do Gama, fazendo a distribuição no semáforo próximo ao Grupamento de Bombeiro Militar.

“O Gama é minha cidade e não poderia ficar de fora da nossa ação. Queremos que os gamenses contribuam para reduzir a fome dos animais que vivem nas ruas”, afirmou Daniel. A ação se iniciou em Águas Claras, e passou por Ceilândia, Guará e Gama. “No próximo semestre tem mais. Queremos conscientizar todo o DF sobre a importância de manter saquinhos de ração nos carros para ajudar a alimentar animais abandonados”, declarou o deputado.

Os motoristas recepcionaram a ação de forma positiva e elogiaram a iniciativa, além de se comprometeram a ajudar a alimentar os animais de rua.

The post Ação solidária distribui ração para animais abandonados do DF first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .