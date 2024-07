Redação GPS A corrida Flying Run 2024 está com inscrições abertas

Com o sucesso crescente das corridas de rua, a Flying Run 2024 promete ser um destaque no calendário dos brasilienses. As inscrições já estão abertas para a terceira edição da prova, que será realizada no dia 21 de setembro, durante o pôr do sol na capital federal.

Os interessados podem se inscrever pelo aplicativo da TFSports. A prova oferece distâncias de 7 km, 14 km e 21 km, atendendo corredores de diferentes níveis. Este ano, uma das pistas do Aeroporto de Brasília, com mais de 3 km de extensão, será fechada para o evento, enquanto a outra continuará operando normalmente, garantindo que não haja impacto nas operações de pousos e decolagens.

“Estamos empolgados em anunciar mais uma vez a Flying Run no Aeroporto de Brasília. Esta é uma oportunidade ímpar para quem gosta de correr. Uma experiência que vai além da competição. Queremos que os passageiros e principalmente os brasilienses se sintam em casa. Estamos felizes em trazer para a cidade que tanto nos orgulhamos, atrações e experiências inesquecíveis”, diz Rogério Coimbra, diretor comercial e de assuntos corporativos da Inframerica.

Os participantes contarão com estacionamento gratuito e uma arena temática repleta de ativações. Informações sobre a entrega dos kits serão divulgadas mais perto da data do evento. A Flying Run 2024, edição sunset, é uma realização do Aeroporto de Brasília e da Nosotros Live Marketing, com apoio institucional da Força Aérea Brasileira (FAB).

