Jorge Eduardo Antunes Manifestantes fazem ato de conscientização popular contra o PPCub

Integrantes do movimento Não a este PPCub como foi votado realizaram, na manhã e tarde deste domingo (30), um ato de conscientização da população para os riscos urbanísticos e ambientais que o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília (PPCub), recém-aprovado pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, traz para Brasília. Organizado a partir das redes sociais, o grupo já tem mais de 500 membros.O evento teve a participação de Paulo Niemeyer, bisneto de Oscar Niemeyer.

“A gente conseguiu uma vitória com este grupo de mais de 500 mobilizadores, entre especialistas, líderes comunitários, intelectuais e pessoas da sociedade civil. É uma turma muito séria e conectada com o que queremos para a Brasília do futuro” , destacou Paulo Niemeyer.

Apesar de o governador Ibaneis Rocha ter anunciado, em entrevista ao GPS Brasília e às rádios JK FM e Mix FM, o veto a vários dispositivos aprovados pelos distritais , o grupo formado por urbanistas, arquitetos e população em geral se mostra bastante preocupado com os rumos traçados no PPCub . Para uma das líderes, Angelina Nardelli, o ideal era que o plano fosse refeito, para que Brasília fosse preservada.

“Esse PPCub não foi feito em 15 anos de maneira seguida. Houve paralisações neste processo, grupos entraram e saíram, então ele virou uma colchinha de retalhos. É importante entender que, para que fosse perfeito, teria de ser feito do zero, como já disse o professor José Leme Galvão. Só que isso vai demandar muito tempo. Então é preciso tomar cuidado, não jogar fora o que é bom e modificar aquilo que está grave. Penso que, se permitirem que a população e especialistas em patrimônio, junto a urbanistas, participem, esse plano demoraria menos tempo para ficar pronto, e com uma cara nova” , avalia.

Angelina Nardelli também alerta para outro ponto: o fato de que Brasília é um patrimônio cultural da humanidade, pela Unesco.

“Não dá para ficar tratando a cidade como se ela fosse convencional. Ela não é. Por não ser convencional, estamos em uma lista seleta, que representa os bens patrimoniais do mundo. O mínimo era que esse PPCub parasse agora e sentássemos com todos os especialistas que fizeram críticas claras e pontuais, todas baseadas em assuntos muito sérios e grandes pesquisas, e reformulassem o PPCub para que, de fato, a proteção da cidade acontecesse” , destaca.

A posição de Angelina Nardelli coincide com a de Paulo Niemeyer, bisneto de Oscar Niemeyer. Ao GPS Brasília , ele afirmou que ainda crê ser possível fazer um debate claro e trazer a pauta de Brasília para a discussão com a população. “O momento é de um debate sério, com todos. Brasília é uma cidade fantástica, com as escalas gregária, bucólica e histórica. Ela tem uma importância vital para o Brasil e a soberania nacional. Precisamos entender também que a questão ambiental, que é vital também” , afirma.

“Eu ajudei a desenhar vários projetos dele. E Brasília era pauta constante. Brasília não tem que ser uma cidade de arranha-céus. Qualquer questão que tire a área verde ou o vazio da arquitetura, como o Oscar dizia, que pode ser o espaço entre os prédios, é muito vital. A gente tem que ter solução para uma Brasília melhor, que é organizar o que ela já tem, como está, melhorar as coisas e proteger as quadras” , conclui.

