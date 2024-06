Agência Brasília Inscrições para cursos técnicos no DF terminam neste domingo (30)

Terminam neste domingo (30) as inscrições para quase 6 mil vagas em cursos de nível técnico médio, especialização técnica e de qualificação profissional, ofertados pela Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF), nas unidades da rede pública de ensino do DF. São 5.824 vagas em sete regionais de ensino. Todas as etapas do processo seletivo bem como as aulas são totalmente gratuitas.

As inscrições são realizadas exclusivamente pelo site na SEEDF . Cada candidato pode se inscrever em apenas uma formação. Os cursos podem variar de acordo com cada regional de ensino, tanto na modalidade presencial quanto à distância (EAD). O processo seletivo será por sorteio. No Centro de Educação Profissional (CEP) da Escola de Música de Brasília (EMB), o processo de seleção para o ingresso ocorrerá de formas distintas: sorteio, exames práticos e teóricos ou etapa única .

