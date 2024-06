Redação GPS Ex-noiva de Freddie Mercury pode receber R$ 1,3 bilhão pela obra do artista

Segundo o jornal britânico The Sun, Mary Austin, ex-noiva do lendário cantor Freddie Mercury, pode receber cerca de 187,5 milhões de libras, o equivalente a R$ 1,3 bilhão, com a venda do catálogo musical do Queen. A obra da banda está prevista para ser vendida à Sony Music por 1 bilhão de libras, aproximadamente R$ 7 bilhões.

Austin pode se tornar bilionária mesmo décadas após o fim do relacionamento com Mercury, que aconteceu nos anos 70. Freddie, que faleceu em 1991, deixou para Mary uma parte significativa de seus pertences e os direitos autorais de suas composições. Atualmente, ela recebe 19% da renda anual da banda Queen.

Se o acordo entre o Queen e a Sony Music for concretizado, a quantia que Mary Austin receberá a colocará na lista das 100 mulheres mais ricas do Reino Unido.

Além dos direitos sobre as composições, Austin herdou a mansão de Freddie Mercury em Londres. No início deste ano, ela anunciou que a propriedade está à venda por R$ 189,5 milhões.

