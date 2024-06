Redação GPS Contra alterações, PSB ingressará na Justiça contra aprovação do PPCub

O Partido Socialista Brasileiro ( PSB ) decidiu tomar medidas legais contra a aprovação do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília ( PPCub ) pelos deputados distritais no último dia 19.

O texto aprova uma série de possibilidades dentro da área tombada, como funerárias em postos de combustíveis, aumento de andares de hotéis no centro da capital e ainda complexos residenciais na beira do Lago Paranoá.

Segundo Rodrigo Dias, presidente da sigla no DF, a decisão foi tomada após uma reunião em que ficou claro que o projeto aprovado não reflete os reais interesses da população.

“O partido terá uma reunião na próxima terça-feira para definir a melhor estratégia judicial. Claramente, entendemos que o PPCub aprovado não reflete os reais interesses da população e atende mais aos interesses da especulação imobiliária”, afirmou ao Correio Braziliense .

Durante entrevista ao GPS|Brasília e às rádios JK FM e Mix FM, o governador Ibaneis Rocha (MDB) demonstrou respeito pela decisão do PSB e da oposição.

“O acesso ao Judiciário é constitucional. Respeito a oposição e eles estão no direito deles”, declarou o chefe do Executivo local.

