Redação GPS Conheça o resort de luxo dos famosos nas Maldivas

O Niyama Private Islands nas Maldivas é um verdadeiro refúgio para quem busca uma experiência de luxo, onde o requinte encontra a simplicidade em um cenário deslumbrante. Este resort de luxo, que já conquistou celebridades como Cauã Reymond, Grazi Massafera, Caio Castro, Gabriel Medina, Mari Saad e Rômulo Arantes, proporciona uma experiência de beleza e tranquilidade para os visitantes.

O luxuoso resort se estende por duas ilhas gêmeas, Play e Chill, cada uma oferecendo uma variedade de restaurantes, acomodações e atividades que garantem experiências únicas.

O Niyama Private Islands possui 134 acomodações, o resort assegura um retiro afastado para cada hóspede, mesmo quando está em sua capacidade total. As opções variam desde vilas em frente à praia, que oferecem uma experiência pé-na-areia, até bangalôs sobre a água.

Com suas paisagens deslumbrantes, serviços personalizados e um ambiente de luxo descontraído, não é surpresa que o Niyama Private Islands seja o destino preferido de tantas celebridades, em especial para os fãs do surfe. Paraíso para os surfistas, o resort atrai Gabriel Medina e Cauã Reymond que aproveitam o resort exclusivo e oferece uma experiência de surf inigualável, com ondas literalmente no quintal dos hóspedes.

