Emanuelly Fernandes Uma tarde em Londres: Raquel Jones celebra aniversário com temática britânica

Nesta sexta-feira (28), Raquel Jones celebrou seu 39º aniversário com uma festa deslumbrante em sua casa no Lago Sul. Cerca de 90 convidados, entre amigos e familiares, desfrutaram de um evento que começou no meio da tarde, sob um céu azul perfeito de Brasília e um sol agradável de início de inverno.

A festa teve como tema ‘Um Passeio pela Portobello Road’, inspirada na famosa rua do bairro de Notting Hill, em Londres, conhecida por seus brechós de moda e antiguidades.

“Tenho uma conexão muito forte com a Inglaterra, meu bisavô era do País de Gales e desembarcou no Brasil nos anos de 1930. No início deste ano, durante uma viagem em família para Londres, me inspirei e tive o desejo de comemorar meu aniversário celebrando minhas raízes”, confessou Raquel.

A DJ Dani Vellocet animou a festa com uma seleção musical impecável, enquanto os convidados se deliciaram com o buffet preparado pelo Rocks e apreciavam as bebidas do bar sob a responsabilidade da Madeira Drinks. A decoração, encantadoramente floral, foi obra da Quero Flô, adicionando um toque requintado ao ambiente.

Um dos pontos altos da festa foi a performance do cantor Paulo Chaves, que encantou a todos com suas interpretações de músicas dos Beatles, trazendo ainda mais o espírito britânico para a comemoração.

Raquel estava deslumbrante em um vestido do Brechó Llollab, complementando perfeitamente o tema da festa. A celebração foi um verdadeiro sucesso, repleta de alegria, música e boa companhia.

Confira os cliques da comemoração pelas lentes de Vanessa Castro:

Edgar Jones e Raquel Jones Raquel Jones DJ Dani Vellocet Caterina, Raquel e Miguel Jones Caterina e Miguel Jones Marques Bruna Slaviero, Isabela e Lilian Lima Raquel Jones e Bruna Prado Raquel Jones e Bruna Fernandes Raquel Jones e Bruna Fernandes Bruna Lima Bruna Nardeli Edgar Jones, Dimas Rodrigues, Raquel Jones, Léo Marques, Miguel Jones e Catarina Jones Nina Slaviero, Raquel Jones, Alexa Slavieiro, Catarina Jones e Bruna Lima Dimas Rodrigues, Raquel Jones e Edgar Jones Edgar Jones, Dimas Rodrigues, Raquel Jones, Léo Marques, Miguel Jones e Catarina Jones Bruna Lima e Raquel Jones Elisa Amaral e Raquel Jones Raquel Jones Aniversário Raquel Jones Geórgia De Luca Júlio Amarim e Léo Marques Lianez Padilha, Raquel Jones e Cynthia Bruneto Raquel Jones e Duda Portela Amorim Raquel Jones e Bella Salvati Dimas Rodrigues e Raquel Jones Dimas Rodrigues e Sônia Marques Raquel Jones e Rosângela Lacerda Raquel Jones e Nathalia Pimenta da Veiga Elisa Amaral, Raquel Jones e Léo Marques Nina Slaviero, Alexa Slavieiro e Caterina Jones Paulo Chaves Cleucy Estevão e Raquel Jones Raquel Jones e Regina Neves Sylvia Lacerda Rosângela Lacerda e Tatiana Lacerda Valéria Gontijo, Raquel Jones e Raoni Vieira

