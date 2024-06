Emanuelly Fernandes Sabin celebra 40 anos com exposição ‘Odisseia pelo corpo humano’

Nessa sexta-feira (28), o Grupo Sabin lançou a exposição ‘Odisseia pelo corpo humano – transformando ciência em cuidado’ no ParkShopping, como parte das comemorações de seus 40 anos. O evento de abertura contou com a presença das fundadoras do grupo, as bioquímicas Janete Vaz e Sandra Costa, além da presidente-executiva Lídia Abdalla.

“Para falar do futuro nós precisamos revisitar o passado, então essa exposição traz essa possibilidade. Eu gosto de falar que como laboratório nós vivenciamos a evolução”, detalhou Sandra Costa.

A experiência imersiva e envolvente oferece um passeio pela história da evolução da medicina diagnóstica nas últimas quatro décadas, integrando tecnologia de ponta em projeção de conteúdos de forma acessível para todas as idades. A exposição, que ficará aberta ao público de 29 de junho a 27 de julho, marca as quatro décadas do Grupo Sabin, o terceiro maior player de medicina diagnóstica do País.

“Essa exposição é a cara do Grupo Sabin, por trazer uma inovação até para comemorar 40 anos. Nossa matéria-prima é transformar ciência em cuidado, transformar serviço em saúde, mas um serviço diferenciado”, relatou Janete Vaz.

Janete Vaz e Sandra Costa (Rayra Paiva)

A mostra é dividida em três ambientes que detalham as inovações em saúde desde 1984, ano de fundação do Sabin. Uma experiência sensorial conduz os participantes em uma jornada pelo corpo humano, com imagens impressionantes, história, tecnologia e humanização.

“Essa exposição é um presente para Brasília e um convite para conhecerem um pouco da evolução da medicina diagnóstica, especialmente nesses 40 anos, assim como marcos importantes da história do Sabin nesse período”, explicou Lídia Abdalla.

O coquetel de lançamento destacou a importância da medicina diagnóstica e a trajetória do Grupo Sabin, convidando o público a explorar a evolução do cuidado com a saúde ao longo dos anos.

Confira os cliques do evento pelas lentes de Rayra Paiva:

Janete Vaz e Sandra Costa Lídia Abdalla, Janete Vaz e Sandra Costa Denise Gomes, Deia Martins e Janete Vaz Equipe de Infraestrutura do Sabin Luzir Nobre, Izabel Veloso, Deia Martins, Denise Gomes e Lidia Abdalla Odilon Costa, Catarina Costa e Beatriz Cançado Odilon Costa, Sandra Costa, Janete Vaz, Julie e Jacques Michel Moudoute-Bell Sandra Costa, Lídia Abdalla e Janete Vaz Sandra, Odilon Costa, Catarina Costa e Beatriz Cançado Francisco Viana, Renata Castellani, Andrea Pinheiro, Lidia Abdalla, Marly Vidal, Janete Vaz e Rafael Jacomo Flávio Marcilio, Marina Pasolini e Janete Vaz Farid Buitrago, Janete Vaz, Luiz Sérgio Braga, Luzir Nobre e Igor Felix João Pimenta da Veiga, Ana Paola Pimenta da Veiga e Janete Vaz Janete Vaz, Sônia Silvestre, Randara Rios e Luzir Nobre Thiago Nogueira, Sandra Costa, Ana Paola Pimenta da Veiga e João Pimenta da Veiga Janete Vaz, Alba Mirindiba e Sandra Costa Giuseppe Cassano, Lucilia Cassano Pereira, Janete Vaz, Elena Giaccone, Denilson Gonçalves e Flávio Marcilio Sandra Costa. Lídia Abdalla Luciana Naves, Andrea Pinheiro e Gabriela Naves Luzir Nobre, Izabel Veloso, Janete Vaz, Ognev Cosac, Dorinha Gonçalves e Emilia Fernandes Marcelo Canuto, Rafael Jacomo, Paulo Mendlovitz, Beatriz Duarte e Francisco Viana Marly Vidal, Sandra Costa e Mariana Bittar Neide Melo, Marcus Vinícius Saar e Enio Praga Lídia Abdalla, Janete Vaz, Sandra Costa e Andrea Pinheiro Sandra Costa, Marcus Vinícius Saar e Lídia Abdalla Lidia Abdalla, Sandra Costa, Beatrice Kirsch, Ana Paola Pimenta da Veiga e Bertha Pellegrino Sandra Costa e Janete Vaz Patrícia Brito, Lúcio Costi e Viviane Marques Laura Fernandes, Sandra Costa, Emília Fernandes, Maria Eduarda Albuquerque e João Pedro Fernandes Janete Vaz Janete Vaz e Sandra Costa. Jane Godoy, Sandra Costa e Irene Borges Fernanda De Angelis Ribeiro e João Ribeiro Equipe Sabin Espaço (1) Espaço (9) Farid Buitrago, Sandra Costa, Luiz Sérgio Braga e Luzir Nobre Fátima Goes, Gabriel Cardoso e Rita Viana César Rebouças e Andrea Pinheiro Caio Henrique e Adenilson Cruz Beatriz Duarte, Andrea Pinheiro e Paulo Mendlovitz Laura Fernandes, Janete vaz e Emília Fernandes César Rebouças, Bertha Pellegrino e Andrea Pinheiro .

