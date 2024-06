Mariana Correa Inverno em Brasília: descubra os segredos para manter sua pele hidratada e radiante no clima seco

O inverno chegou e com ele o clima seco característico de Brasília. Esta época do ano exige uma atenção especial aos cuidados com a pele, especialmente devido à baixa umidade que pode causar ressecamento e irritação. Vamos explorar como diferentes tipos de pele podem se adaptar a essa estação e quais tratamentos são ideais para manter a pele saudável e radiante.

O inverno e as estações secas trazem consigo uma série de desafios para a saúde da pele. Durante esses períodos, a umidade do ar tende a diminuir drasticamente, o que pode resultar em uma pele mais ressecada e suscetível a irritações. O uso frequente de aquecedores também contribui para a perda de umidade da pele, criando um ambiente propício para o ressecamento e até para o surgimento de rachaduras. Nas regiões ou épocas de seca, a exposição prolongada ao sol e ao vento pode agravar ainda mais essas condições, resultando em uma pele áspera e desidratada.

Para mitigar os impactos negativos dessas condições climáticas, é essencial adotar uma rotina de cuidados com a pele voltada para a hidratação e proteção. Vamos discutir alguns passos cruciais para manter a pele saudável durante o inverno em Brasília.

Independentemente do tipo de pele, a hidratação é a chave durante o inverno. Usar cremes hidratantes ricos em ingredientes como ácido hialurônico, ceramidas e óleos naturais (como óleo de coco e óleo de jojoba) ajuda a criar uma barreira protetora, prevenindo a perda de umidade.

A limpeza diária deve ser realizada com produtos suaves, livres de sulfatos, que não removam os óleos naturais da pele. Optar por sabonetes suaves e livres de sulfatos pode prevenir a remoção excessiva dos óleos naturais da pele. Esfoliar a pele de forma moderada, 1 a 2 vezes por semana, ajuda a remover células mortas, promovendo a renovação celular e melhor absorção dos hidratantes.

O uso de umidificadores em casa é altamente recomendado, especialmente durante o inverno, quando o ar se torna mais seco devido ao uso de aquecedores. Manter a umidade do ambiente em níveis adequados ajuda a pele a permanecer hidratada e saudável.

É importante usar protetor solar diariamente, mesmo em dias nublados ou durante o inverno, para proteger a pele dos raios UV que podem causar envelhecimento precoce e outras lesões. Utilizar um protetor solar com FPS 30 ou mais é essencial para manter a pele protegida.

Beber água em quantidade suficiente é vital para manter a pele saudável e bem hidratada. Consumir alimentos ricos em antioxidantes, como frutas e vegetais, pode fornecer nutrientes essenciais que ajudam a pele a se regenerar e a combater os danos causados pelo clima.

Tratamentos dermatológicos ideais para o inverno

O inverno é a época perfeita para investir em tratamentos dermatológicos que podem beneficiar a pele a longo prazo. Entre eles, o bioestímulo de colágeno e os fios de sustentação destacam-se por sua eficácia em melhorar a textura e firmeza da pele.

Bioestímulo de Colágeno: Este tratamento utiliza substâncias que estimulam a produção natural de colágeno na pele, ajudando a restaurar a elasticidade e reduzir linhas finas e rugas.

Fios de Sustentação: Esses fios são inseridos na pele para proporcionar um efeito lifting imediato, além de estimular a produção de colágeno ao longo do tempo, melhorando a firmeza e a textura da pele.

Para manter a pele saudável durante o inverno, é essencial seguir uma rotina de cuidados específica. Independentemente do tipo de pele, os seguintes passos são recomendados:

Limpeza : use um produto de limpeza suave, sem sulfatos, para remover impurezas sem retirar os óleos naturais da pele.

Esfoliação : esfolie a pele de forma moderada, 1 a 2 vezes por semana, para remover células mortas e permitir uma melhor absorção dos hidratantes.

Hidratação: aplique um hidratante rico em ácido hialurônico e ceramidas para manter a pele hidratada e protegida.

Vitamina C: use um sérum com vitamina C para proteger a pele contra danos ambientais e promover a produção de colágeno.

Protetor Solar: utilize um protetor solar com FPS 30 ou mais, mesmo durante o inverno, para proteger a pele dos raios UV.

Lembre-se, cada tipo de pele tem suas necessidades específicas, e é fundamental consultar um dermatologista para obter orientações personalizadas e garantir que sua pele receba o melhor cuidado possível.

Adotar uma rotina de cuidados consistente e adequada ao seu tipo de pele, junto com a incorporação de tratamentos dermatológicos específicos para o inverno, pode ajudar a enfrentar o clima seco de Brasília e manter sua pele radiante e saudável durante toda a estação. Em casos de ressecamento extremo ou irritações persistentes, é aconselhável buscar orientação de um dermatologista, que pode recomendar tratamentos específicos e adaptados às necessidades individuais da pele. Não se esqueça de consultar um dermatologista regularmente para obter orientações personalizadas e garantir que sua pele receba o melhor cuidado possível.

Dra. Mariana Correa, dermatologista pela SBD: especialista em Dermatologia Estética Regenerativa e reconhecida por seus resultados naturais e elegantes. Palestrante convidada nos principais congressos do Brasil e exterior, o que garante sua constante atualização e dedicação à ciência. Ama compartilhar seus conhecimentos de cuidados com a a pele e procedimentos faciais por meio de palestras e dicas no seu instagram (@dramaricorrea e @grupomarianacorrea).

